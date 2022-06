Xem nhanh: Chiến dịch của Nga ngày 111, Ukraine nói tổn thất 'kinh hoàng' tại chiến trường dữ dội

Tính đến nay, theo phía Ukraine xác nhận, các lực lượng Nga đã kiểm soát 20% diện tích lãnh thổ Ukraine, tập trung ở vùng Donbass và một phần duyên hải phía nam, bao gồm bán đảo Crimea đã bị Nga sáp nhập từ năm 2014.

Một báo cáo cập nhật của tình báo quân đội Anh đánh giá rằng, hiện tại nỗ lực chính của Nga đang tập trung vào TP.Severodonetsk, trong khi lực lượng ở phía tây lần đầu tiên trong vài tuần gần đây đã có những bước tiến nhỏ gần Kharkiv.

Theo The New York Times, do thiếu hỏa lực mạnh, quân đội Ukraine đã phải áp dụng một chiến lược mạo hiểm là giao tranh với quân đội Nga trên đường phố tại Severodonetsk để ít nhất là có thể gây thương vong cho các đơn vị Nga. Bởi vì nếu hai bên giao tranh trong không gian mở, rộng lớn thì với hỏa lựa vượt trội, Nga sẽ nhanh chóng thắng thế.





Chính vì vậy, trong thời gian gần đây Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây cung cấp thêm các vũ khí hạng nặng, có tầm bắn xa để có thể chiến đấu “cân sức” với Nga.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 14.6.2022 của Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.