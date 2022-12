Xem nhanh: Chiến dịch ngày 290, Nga vẫn bị HIMARS đe dọa, nhân chứng Mỹ nói về tổn thất Ukraine ở Bakhmut

Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trên Facebook rằng 15 UAV đã được phóng đi nhằm vào các mục tiêu ở khu vực phía nam Odessa và Mykolaiv, trong đó 10 chiếc đã bị bắn hạ.Tổng thống Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm vào tối 10.12 đã nói rằng, “Tình hình ở khu vực Odessa rất khó khăn. Các đợt tấn công quá kinh khủng, vì vậy cần nhiều thời gian hơn để khôi phục lại điện... Không phải vài giờ mà sẽ mất đến vài ngày”.theo Tổng thống Zelensky, Na Uy đã gửi 100 triệu USD để giúp khôi phục hệ thống năng lượng của Ukraine.Ông Serhiy Bratchuk, người phát ngôn của chính quyền khu vực Odessa, cho biết nguồn điện phục vụ người dân sẽ được khôi phục “trong những ngày tới”, nhưng có thể mất từ 2-3 tháng để khôi phục hoàn toàn mạng lưới.Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine trong đêm ngày 10, rạng sáng ngày 11.12 đã tiến hành nhiều vụ pháo kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Nga tại các vùng Donetsk, thành phố Melitopol và bán đảo Crimea.Sau đó, Nga lên tiếng cáo buộc lực lượng Ukraine sử dụng các tổ hợp pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp bắn vào các khu vực dân cư, gây ra nhiều thương vong.

Sau khi bị phía Nga cáo buộc tấn công vào khu vực dân cư ở TP.Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhzhia, phía Ukraine chưa đưa ra bình luận gì. TUy nhiên, trước đó, trang The Kyiv Independent có đưa tin Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 10.12 tuyên bố các lực lượng Ukraine đã tấn công một điểm tập trung của quân đội Nga ở Zaporizhzhia. Theo quân đội Ukraine, cuộc tấn công đã khiến 150 binh sĩ Nga bị thương, trong đó có 50 người đã được đưa đến bệnh viện ở thành phố Melitopol.Đến đây, Cẩm Tú muốn dẫn lời một cố vấn cao cấp của Tổng thống Ukraine là ông Oleksiy Arestovych để nói về tầm quan trọng của Melitopol, thành phố miền nam Ukraine mà Nga đã kiểm soát từ tháng 3. Theo ông Arestovych, đây là một trung tâm công nghiệp và vận tải chính, và đóng vai trò then chốt trong tuyến phòng thủ miền nam.Ông nói: “Mọi tuyến hậu cần kết nối các lực lượng Nga ở miền đông tỉnh Kherson tới tận biên giới Nga gần Mariupol đều được tiến hành thông qua Melitopol”.Và vì vậy, theo cố vấn tổng thống Ukraine, “nếu Melitopol mà thất thủ thì toàn bộ tuyến phòng thủ kéo dài tới Kherson sẽ sụp đổ. Các lực lượng Ukraine sẽ mở đường trực tiếp đến Crimea”.Có thể thấy giới chức Kyiv đang ngày càng có những phát ngôn tự tin hơn về khả năng giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Và chúng ta cũng thấy rõ là Ukraine hiện đã nhiều lần tập kích thẳng vào Crimea bằng các phương tiện không người lái trên không và dưới nước, gây ra những vết nhơ trong uy tín của hạm đội biển Đen Nga. Không những thế, như diễn biến trong tuần qua cho thấy, Ukraine hiện cũng không ngại ngần trong việc tập kích sâu vào trong lãnh thổ Nga. Mới đây, báo Anh The Times dẫn lời giới chức Mỹ đưa ra một thông tin mà có lẽ cũng không làm chúng ta quá bất ngờ: Washington không còn quá lo ngại về khả năng Moscow sẽ leo thang đối đầu quân sự với phương Tây nếu Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hay nói cách khác, Mỹ không còn phản đối Ukraine thực hiện những đợt tấn công như vậy.

Theo trang Politico, không quân Mỹ cũng muốn chuyển giao các máy bay không người lái tầm xa MQ-9 Reaper cho Ukraine, nhưng giới lãnh đạo Lầu Năm Góc còn ngần ngại với đề xuất này.Politico dẫn lời 4 quan chức Mỹ giấu tên hôm 10.12 tiết lộ không quân Mỹ hồi tháng 3 đã đề xuất rằng phương án trên sẽ giúp loại bỏ số UAV cũ trong biên chế mà lại đáp ứng nhu cầu của Ukraine.Tuy nhiên, sau nhiều tháng "bất đồng và tranh cãi nội bộ", giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa ra quyết định cuối cùng, vì lo ngại rằng thiết bị trinh sát tiên tiến trên UAV tầm xa nếu chẳng may nếu rơi vào tay lực lượng Nga thì có thể gây nguy hiểm cho Mỹ.Thưa quý vị, trong bản tin tối qua, chúng tôi có nhắc đến phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan vũ khí hạt nhân. Cụ thể, RT ngày 10.12 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý rằng Moscow có thể tham khảo học thuyết tấn công phủ đầu như Mỹ.Nhà lãnh đạo cho biết Nga đang có trong tay những tên lửa bội siêu thanh hiện đại, hiệu quả hơn và “có lẽ Nga nên nghĩ đến việc áp dụng các phương pháp và ý tưởng của đối tác Mỹ trong việc đảm bảo an ninh”.Trước đó vài ngày, ông Putin cảnh báo rằng mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang gia tăng nhưng nhấn mạnh Nga sẽ không là bên đầu tiên sử dụng vũ khí này trong xung đột. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Nga đang hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân, đồng thời chỉ trích những lời đe dọa hạt nhân “cực kỳ thiếu trách nhiệm” của Tổng thống Putin.

Nói về điểm nóng Bakhmut ở miền đông Ukraine, người phát ngôn Bộ Tư lệnh tác chiến miền Đông Ukraine Serhii Cherevaty hôm 10.12 thừa nhận quân đội Nga đang làm mọi cách để chọc thủng tuyến phòng ngự của Ukraine tại đây.Các binh sĩ Ukraine tại Bakhmut mô tả cường độ chiến sự ở khu vực này là lớn chưa từng thấy kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.Hôm 7.12, ông Andrey Marochko, người phát ngôn lực lượng dân quân thân Nga tại “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” tự xưng, nói quân đội Ukraine đang phải hứng chịu thương vong lớn tại mặt trận Bakhmut.Ông nói rằng tổn thất của quân đội Ukraine tại đây là “khủng khiếp”, có thể lên đến “một tiểu đoàn mỗi ngày”.Phía Ukraine chưa bình luận về con số này. Tuy nhiên, thông tin về thương vong lớn của quân đội Ukraine phần nào được xác thực qua lời kể của ông Andrew Milburn, một đại tá thủy quân lục chiến Mỹ về hưu và là nhà sáng lập Mozart Group, một tổ chức phi chính phủ ở Mỹ đang giúp huấn luyện binh sĩ Ukraine và sơ tán dân thường khỏi các tiền tuyến.Ông Milburn mới đây đã mô tả Bakhmut là một nơi “kinh khủng và khốn khổ”.





Xung đột Nga-Ukraine không chỉ ác liệt ngay trên chiến trường mà xa hơn, tại các nơi khác của châu Âu, đặc biệt là các quốc gia láng giềng của Nga và Ukraine, người dân đã có thể cảm nhận được rõ ràng những khó khăn xuất hiện sau cuộc xung đột.Chúng ta đã nghe rất nhiều về khủng hoảng di dân, về việc giá nhiên liệu tăng đẩy lạm phát lên cao, khiến sinh hoạt hằng ngày của nhiều người châu Âu không còn thoải mái như trước. Tuy nhiên, hôm nay Cẩm Tú muốn nói đến một vấn đề ít được nhắc đến, đó là cuộc xung đột ở Ukraine đang khiến cuộc sống tại nhiều vùng của Ba Lan trở nên “khó thở” hơn theo đúng nghĩa đen.Vì sao lại như vậy? Chi phí năng lượng tăng vọt vì nguồn cung từ Nga hạn chế khiến người dân phải dùng than non, than kém chất lượng đốt trong các lò sưởi truyền thống để sưởi ấm, dẫn đến không khí ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Làm sao để giữ gìn hệ hô hấp mà không chết cóng trong mùa đông buốt giá đã trở thành câu hỏi nan giải với nhiều người dân nơi đây.

Chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm hôm 10.12 cho biết đã bắt đầu đổi tiền hryvnia lưu hành tại địa phương sang đồng rúp của Nga, và việc lưu hành đồng hryvnia ở các nơi do Nga kiểm soát trong khu vực sẽ chấm dứt vào ngày 1.1.2023.Trong một video được chính quyền khu vực đăng trên Telegram, ông Andrei Peretonkin, người đứng đầu chi nhánh địa phương của ngân hàng trung ương Nga, cho biết: “Vì sự thuận tiện của người dân và cho phép khu vực hội nhập suôn sẻ hơn vào không gian kinh tế Nga, trong tuần này các ngân hàng ở khu vực Kherson đã bắt đầu hoạt động trao đổi tiền tệ”. Trước đây, chính quyền do Nga dựng lên đã nói rằng cả đồng rúp và hryvnia sẽ được chấp nhận ở khu vực Kherson.