Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày 508, cầu Crimea lại tiếp tục bị tấn công?

Ông còn nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 260 binh sĩ ở Zaporizhzhia và khu vực nam Donetsk, thuộc miền đông Ukraine, TASS đưa tin.

Cũng theo ông Konashenkov, quân đội Nga đã tấn công 89 đơn vị pháo binh của quân đội Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cũng như nhân lực và khí tài quân sự ở 124 khu vực, đánh chặn 3 quả rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), 2 tên lửa S-200 và bắn hạ 13 máy bay không người lái Ukraine.

Ông Konashenkov tuyên bố thêm các lực lượng Nga đã tấn công sở chỉ huy Lữ đoàn xung kích số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu định cư Dyleyevka thuộc khu vực phe ly khai thân Nga ở tỉnh Donetsk kiểm soát.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng quân đội đã đẩy lùi thành công 15 cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine tại Donetsk trong 24 giờ. Đến tối 16.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của Nga.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi tờ The New York Times hôm 15.7 tiết lộ rằng kể từ đầu chiến dịch phản công, được triển khai hồi đầu tháng 6, Ukraine có thể đã mất khoảng 20% số thiết bị quân sự, chủ yếu do phương Tây cung cấp.

Về phía Ukraine, Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maliar ngày 16.7 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các lực lượng Nga đã tấn công theo hướng Kupyansk ở tỉnh Kharkiv thuộc miền đông Ukraine trong hai ngày liên tiếp.

“Chúng tôi đang ở thế phòng thủ. Có những trận chiến khốc liệt, vị trí của cả hai bên thay đổi linh hoạt nhiều lần trong ngày”, bà Maliar viết.

Bà Maliar còn viết rằng lực lượng của hai bên đang tấn công lẫn nhau xung quanh thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, nhưng lực lượng Ukraine đang “tiến dần về phía trước” dọc theo sườn phía nam của họ.

Bà Maliar cho biết thêm lực lượng Ukraine đang chống lại các cuộc tấn công của Nga gần hai thành phố Avdiivka và Maryinka, cũng thuộc Donetsk. Đến tối 16.7 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của bà Maliar.

Đài Fox News hôm 17.7 dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho hay chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang phối hợp với lĩnh vực quốc phòng để gia tăng sản xuất, giữa lo ngại nguồn cung ứng đạn pháo giảm.

Theo ông Kirby, việc Mỹ cung cấp một số đạn chùm cho Ukraine chỉ là một “giải pháp bắc cầu” trong lúc tăng cường sản xuất.

Thông tin được đưa ra sau khi một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ cho thấy việc thay thế kho dự trữ đạn dược như đạn 155 mm có thể mất 4-7 năm. Việc thay thế kho dự trữ tên lửa Javelin có thể mất 8 năm và tên lửa Stinger có thể mất 18 năm.

Ông Kirby cho biết việc sản xuất đạn dược không phải là vấn đề về chi phí, mà là việc ngành công nghiệp quốc phòng muốn đảm bảo rằng một khi gia tăng sản xuất thì điều đó phải được duy trì một thời gian.

Trước đó, Tổng thống Biden nói trên truyền hình rằng số đạn pháo 155 mm của Mỹ đang ở mức thấp. Ông đưa ra phát biểu trên khi giải thích động thái gửi đạn chùm cho Ukraine trong “giai đoạn chuyển tiếp”, cho đến khi có thêm đạn pháo 155 mm được sản xuất.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 17.7.2023 của Báo Thanh Niên.