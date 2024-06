Xem trực tiếp đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đấu đội Pakistan hôm nay ở đâu?

Lịch thi đấu tứ kết Cúp bóng chuyền Challenge châu Á 2024 của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có sự thay đổi vào giờ chót khi ban tổ chức ưu tiên cho chủ nhà Bahrain thi đấu với Hàn Quốc vào "giờ vàng" 19 giờ địa phương (23 giờ Việt Nam). Trận tứ kết giữa đội tuyển Việt Nam với đội Pakistan được đôn lên tranh tài lúc 16 giờ 30 (20 giờ 30, giờ Việt Nam).

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập trung cao độ cho trận tứ kết chạm trán với đội Pakistan hôm nay AVC

Kết thúc vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam xếp nhì bảng D khi thua đội Úc và thắng đội Đài Loan trong khi đội Pakistan toàn thắng trước Kazakhstan, Indonesia. Đội Việt Nam chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi trước tứ kết trong khi Pakistan được nghỉ 2 ngày. Đánh giá đối thủ cao hơn, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng ổn định tinh thần, xây dựng các phương án cho trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết.

Việc vượt qua vòng bảng, trở thành đội duy nhất của khu vực Đông Nam Á giành vé vào tứ kết Cúp bóng chuyền Challenge châu Á năm nay giúp các thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thêm phấn chấn, quyết tâm tạo bất ngờ cho đội Pakistan. Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam nằm ở tài năng của chủ công Nguyễn Ngọc Thuân. Bên cạnh đó Phạm Văn Hiệp, Dương Văn Tiên, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải cũng chơi tốt hơn qua từng trận đấu, hứa hẹn bùng nổ trước Pakistan.

Đội tuyển Pakistan (áo trắng) rất đáng gờm ở Cúp bóng chuyền Challenge châu Á 2024 AVC

HLV Trần Đình Tiền lưu ý các học trò khi đấu với các đối thủ mạnh hơn, tránh cuốn vào lối chơi của họ đồng thời tập trung cao độ cho các tình huống phòng thủ, bắt bước một để có cơ hội triển khai tấn công và tận dụng thật tốt các cơ hội để ghi điểm.

Trận tứ kết Cúp bóng chuyền Challenge châu Á giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam với đội Pakistan được trực tiếp trên các nền tảng của VTVCab như On Sports, ứng dụng On Plus. Người hâm mộ đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng có thể theo dõi trực tiếp trận đấu này tại địa chỉ: https://www.youtube.com/@kenhbongchuyenvietnam/streams.