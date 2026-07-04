Xem trước GAC Emkoo sắp về Việt Nam, đối thủ mới của Mazda CX-5

Khoảng 3 năm trở lại đây, làn sóng ô tô Trung Quốc liên tục gia nhập thị trường Việt Nam với hàng loạt mẫu mã góp mặt ở phân khúc crossover cỡ trung, hạng C. Dù vậy, phần lớn tân binh này vẫn đang trong giai đoạn tiếp cận khách hàng và cần thêm thời gian để khẳng định vị thế trước các đối thủ đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn đã rất quen thuộc như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson...

GAC Emkoo định vị ở phân khúc crossover cỡ trung, hạng C với thiết kế 5 chỗ ngồi ẢNH: CHÍ TÂM

Nhiều ý kiến cho rằng, chiến lược của một số hãng xe mới ở giai đoạn đầu thường mang tính chất thăm dò thị trường và hoàn thiện danh mục xe trước khi bước vào cuộc đua tranh doanh số dài hơi. Trong bối cảnh đó, kế hoạch trình làng Emkoo của GAC Việt Nam trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới, làm phong phú thêm lựa chọn cho người dùng hiện nay.

Thiết kế mang hơi hướng tương lai

Khác với phong cách thiết kế trung tính thường thấy trên nhiều mẫu crossover hạng C, GAC Emkoo gây chú ý với ngôn ngữ thiết kế "Mecha" mang cảm hứng khoa học viễn tưởng. Phần đầu xe nổi bật nhờ lưới tản nhiệt tạo hình đa giác, kết hợp cụm đèn LED mỏng và sắc nét. Trong khi đó, nắp ca-pô tạo điểm nhấn bằng các đường gân dập nổi, góp phần mang lại diện mạo mạnh mẽ cho xe.

Emkoo có thiết kế theo hơi hướng khoa học viễn tưởng, nhiều đường nét góc cạnh, tạo khối ẢNH: CHÍ TÂM

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED tạo hình boomerang kết hợp nhiều đường nét góc cạnh giúp Emkoo dễ nhận diện hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Tổng thể thiết kế cho thấy mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, yêu thích sự khác biệt và cá tính.

Bên trong khoang lái, Emkoo theo đuổi phong cách tối giản với số lượng nút bấm vật lý được tinh giảm. Nội thất kết hợp giữa chất liệu da, các chi tiết kim loại CNC sắc nét và bề mặt bóng nhằm tạo cảm giác hiện đại.

Nội thất GAC Emkoo theo đuổi phong cách tối giản với số lượng nút bấm vật lý được tinh giảm ẢNH: CHÍ TÂM

Tùy phiên bản, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 hoặc 10,25 inch phía sau vô-lăng. Một số tiện nghi đáng chú ý gồm ghế bọc da, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí PM2.5, hệ thống âm thanh cao cấp và cần số điện tử thiết kế dạng pha lê...

Chỉ có động cơ xăng, không có công nghệ hybrid

Xu hướng điện hóa đang được nhiều thương hiệu đẩy mạnh tại Việt Nam. Ngay cả những hãng xe đến từ Trung Quốc cũng đẩy mạnh phân phối các mẫu xe sử dụng hệ động lực hybrid để tăng tính cạnh tranh. Tuy nhiên, GAC Emkoo vẫn trung thành với động cơ đốt trong và đây có thể sẽ là điểm bất lợi của mẫu xe này.

GAC Emkoo chỉ dùng động cơ xăng tăng áp cho hai phiên bản tại thị trường Malaysia ẢNH: CHÍ TÂM

Về vận hành, mẫu crossover hạng trung của GAC dùng động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Nếu so với nhiều đối thủ trong phân khúc, thông số này khá ấn tượng nhưng khó "đấu" với xe hybrid.

Bên cạnh khả năng vận hành, GAC Emkoo còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2. Hệ thống bao gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, camera 360 độ...

GAC Emkoo dự kiến phân phối tại Việt Nam trong thời gian tới

ẢNH: CHÍ TÂM

Đại diện GAC cho biết, Emkoo là một trong những mẫu xe nằm trong kế hoạch phân phối tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Mẫu xe này sẽ được lắp ráp tại nhà máy Segambut (Malaysia) - nơi đang sản xuất GAC GS3 Emzoom dành cho thị trường Việt Nam nói riêng và một số nước trong khu vực nói chung.

Tại Malaysia, GAC Emkoo bán ra hai phiên bản Premium và Premium Pro, đi kèm mức giá lần lượt 123.800 ringgit và 133.800 ringgit, tương đương khoảng 799 triệu, 863 triệu đồng. Nếu về Việt Nam trong thời gian tới, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, KIA Sportage... trong phân khúc crossover cỡ trung.