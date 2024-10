Xem U.17 Việt Nam đấu vòng loại châu Á hấp dẫn trên kênh nào?

Ưu thế của U.17 Việt Nam

U.17 Việt Nam bước vào chiến dịch vòng loại U.17 châu Á 2025 từ ngày 23 đến 27.10, khi thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng I cùng các đối thủ U.17 Myanmar, U.17 Kyrgyzstan và U.17 Yemen.

Theo lịch thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), U.17 Việt Nam sẽ mở màn vòng loại bằng cuộc thư hùng với U.17 Kyrgyzstan, diễn ra lúc 19 giờ ngày 23.10. Sau đó lúc 19 giờ ngày 25.10, các học trò ông Roland sẽ chạm trán U.17 Myanmar. Ở trận hạ màn lúc 19 giờ ngày 27.10, U.17 Việt Nam đối đầu U.17 Yemen.

Các trận đấu ở bảng I vòng loại U.17 châu Á 2025 đều diễn ra trên sân vận động Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) và được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.

Các trận đấu ở vòng loại U.17 châu Á được tường thuật trực tiếp trên FPT Play

U.17 Việt Nam đã đến Phú Thọ để tập luyện từ ngày 17.10 nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ba trận đấu tại vòng loại.

"Toàn đội sẽ cố gắng hết mình tại vòng loại U.17 châu Á 2025, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ", HLV Roland khẳng định.

U.17 Việt Nam được chờ đợi ở vòng loại U.17 châu Á, bởi đây là nòng cốt đội hình đã cùng nhau đoạt ngôi á quân giải giao hữu Peace Cup 2024 tại Trung Quốc.

Đội bóng của ông Roland, khi ấy mang danh nghĩa U.16 Việt Nam, đã đánh bại U.16 Uzbekistan với tỷ số 3-0. Ở lượt hạ màn, học trò HLV Roland tiếp tục gây choáng váng khi hạ gục U.16 Nhật Bản với tỷ số 1-0, qua đó đoạt ngôi á quân chung cuộc. Đáng chú ý, Nhật Bản và Uzbekistan đang lần lượt là đương kim vô địch và đương kim á quân U.17 châu Á.

Liên đoàn Bónng đá Việt Nam (VFF) đã giao chỉ tiêu tiếp tục đoạt vé dự vòng chung kết cho U.17 Việt Nam. Duy trì sự hiện diện tại các vòng chung kết U.23, U.20 và U.17 châu Á là mục tiêu VFF đặt ra cho các đội trẻ Việt Nam, nhằm tạo cầu nối để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành nhờ được cọ xát quốc tế.

HLV Roland cùng học trò nhận nhiệm vụ vượt qua vòng loại ẢNH: VFF

Tại vòng chung kết U.17 châu Á 2023, U.17 Việt Nam đã hòa U.17 Ấn Độ, sau đó thua U.17 Nhật Bản (0-4) và U.17 Uzbekistan (0-1). Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn dừng bước ở vòng bảng.

Quyết giành ngôi đầu

Vòng loại U.17 châu Á 2025 ban đầu có sự tham dự của 43 đội và được chia thành 10 bảng để thi đấu, gồm 7 bảng có 4 đội và 3 bảng có 5 đội. 10 đội đứng nhất 10 bảng cùng với 5 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Ả Rập Xê Út góp mặt ở vòng chung kết.

Tuy nhiên, theo thông báo mới đây của AFC, đội tuyển U.17 Li Băng sẽ không tham dự vì lý do khách quan, do vậy bảng H chỉ còn lại 3 đội là U.17 Lào, U.17 Malaysia và U.17 UAE.

Điều này khiến việc tính điểm cho các đội xếp nhì bảng có biến động. Cụ thể, đối với các bảng 4 đội (như bảng đấu của U.17 Việt Nam), thành tích của đội nhì bảng với đội cuối bảng sẽ không được tính. Còn đối với bảng 5 đội, thành tích của đội nhì bảng với các đội xếp thứ 4 và 5 trong bảng sẽ không được xét tới.

Do đó, U.17 Việt Nam cần đoạt ngôi nhất bảng để có quyền tự quyết. Việc so sánh hiệu số với các đội nhì bảng khác (trong trường hợp nhì bảng) sẽ rủi ro hơn do thay đổi cách tính điểm.