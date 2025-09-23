Xem UAV Ukraine tập kích thủy phi cơ Be-12 Chaika của Nga ở Crimea

Các mục tiêu khác của Nga mà DIU tuyên bố đã phá hủy bao gồm ba trực thăng đa dụng Mi-8 và một radar cảnh giới Nebo-U. Cơ quan này cho biết đơn vị đặc nhiệm Prymary (tức “bóng ma”) đã tiến hành các cuộc tấn công này.

Các video cho thấy các UAV của Ukraine di chuyển trên biển rồi lao về phía máy bay Nga, cũng như ăng-ten của radar Nebo-U. Video cũng cho thấy ảnh vệ tinh chụp một trực thăng bị cháy, nhưng chưa có bằng chứng về thiệt hại đối với các mục tiêu còn lại.

Trước đó, lực lượng đặc nhiệm tình báo Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một hệ thống tên lửa đất đối không 9K317M Buk-M3 của Nga tại tỉnh Zaporizhzhia. Giá trị của hệ thống này dao động từ 40 đến 50 triệu USD.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Thủy phi cơ chống ngầm Be-12 Chaika của Nga ẢNH: UNITED24

Theo thông tin do Nga công bố, Be-12 Chaika dài hơn 30 m với sải cánh gần 30 m. Thủy phi cơ này có tốc độ bay tối đa là 530 km/giờ. Chiếc máy bay này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào mùa thu năm 1960.

Mi-8 là loại máy bay trực thăng đa dụng được biên chế cho không quân Liên Xô từ năm 1967. Đây là một trong những mẫu trực thăng phổ biến nhất thế giới, hiện được sử dụng ở hơn 50 quốc gia.

Các cuộc tập kích như vậy nằm trong nỗ lực của Ukraine nhằm làm suy yếu hạ tầng quân sự Nga tại bán đảo Crimea, nơi Nga đã sáp nhập kể từ năm 2014.