Xem xét sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ tại các diễn đàn đa phương, trong trung gian hòa giải tại khu vực; khẳng định VN coi trọng thúc đẩy quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp này, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Chủ tịch QH Numan Kurtulmus và các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch QH Thổ Nhĩ Kỳ chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo VN vừa được QH VN bầu giữ các vị trí quan trọng. Đánh giá cao kết quả cuộc hội kiến của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và nhắc lại kết quả chuyến thăm của Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải tới Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch QH Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định VN là đối tác quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ tại Đông Nam Á, mong muốn thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ẢNH: TTXVN

Chủ tịch QH Numan Kurtulmus cảm ơn sự tham dự của Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn tại IPU-152, bày tỏ ấn tượng với phát biểu của Trưởng đoàn VN tại hội nghị, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm, vai trò của VN đối với các vấn đề quốc tế, đóng góp quan trọng vào thành công chung của hội nghị.

Đánh giá hợp tác kinh tế VN - Thổ Nhĩ Kỳ là điểm sáng trong quan hệ hai nước, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn thông tin về kết quả tích cực của cuộc hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tọa đàm doanh nghiệp hai nước. Chủ tịch QH đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường, xem xét sớm ký kết hiệp định thương mại tự do theo hướng bền vững và cân bằng, tạo điều kiện cho hàng hóa thế mạnh hai nước, đồng thời hạn chế các rào cản thương mại.

Hai Chủ tịch QH nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai QH, tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thường xuyên giao lưu, tiếp xúc giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, qua đó góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa VN - Thổ Nhĩ Kỳ.

Về hợp tác đa phương, hai Chủ tịch QH nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện cũng như các diễn đàn/tổ chức đa phương mà cả hai là thành viên, tăng cường chia sẻ quan điểm, ủng hộ các ứng cử của nhau, đặc biệt tại LHQ và các diễn đàn, tổ chức liên quan.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn trân trọng mời Chủ tịch QH Thổ Nhĩ Kỳ thăm VN. Chủ tịch QH Thổ Nhĩ Kỳ vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ thu xếp vào thời gian thích hợp.

Cũng trong sáng 17.4 (giờ địa phương), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Tổng thư ký IPU Martin Chungong. Tại cuộc gặp, Chủ tịch QH đánh giá cao vai trò của IPU và những đóng góp quan trọng của Tổng thư ký trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các nghị viện trên thế giới, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa IPU và QH VN. Chủ tịch QH đề nghị IPU tiếp tục hỗ trợ QH VN nâng cao năng lực lập pháp và giám sát; tạo điều kiện để QH VN tham gia sâu hơn vào các cơ chế, diễn đàn chuyên môn của IPU cũng như đăng cai các sự kiện quốc tế và khu vực của IPU trong tương lai.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cũng có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Bỉ Vincent Blondel, hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko, tiếp Phó chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack trong sáng 17.4. Trước đó, chiều 16.4 (giờ địa phương), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Yerlan Koshanov và Chủ tịch QH Bờ Biển Ngà Patrick Achi.



