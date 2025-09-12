Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Thổ Nhĩ Kỳ

Đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực, phù hợp với xu hướng phát triển trong thời kỳ mới, Chủ tịch nước khẳng định VN luôn coi trọng củng cố quan hệ hữu nghị với Thổ Nhĩ Kỳ vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ song phương thời gian qua phát triển tốt đẹp và VN mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Trong đó, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao và các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại trong những lĩnh vực mà hai nước còn nhiều thế mạnh, có thể bổ trợ cho nhau.

Chủ tịch nước Lương Cường và Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên cơ sở thỏa thuận về hợp tác quốc phòng đã được ký kết, cũng như các nội dung đã được trao đổi, thống nhất tại hội đàm giữa hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhà nước VN sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng, phù hợp với nhu cầu, khả năng của mỗi nước.