Xếp chân trái lên ghế khi lái ô tô có bị phạt?

Trên xe số tự động, tài xế chỉ sử dụng chân phải để điều khiển cả chân ga và phanh, trong khi chân trái gần như không phải thao tác. Chính vì vậy, một số người có thói quen co chân, xếp chân trái lên mặt ghế khi lái ô tô, nhất là trên những hành trình dài.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội cũng xuất hiện ý kiến cho rằng hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định hiện hành. Thực tế, pháp luật chưa quy định lỗi đối với tư thế lái nói trên.

Xếp chân trái lên ghế chưa bị phạt

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP (Nghị định 238), hiện chưa có chế tài riêng đối với hành vi người lái ô tô co, gác hoặc xếp chân trái lên ghế.

Với xe số tự động, nhiều tài xế thường gác chân trái lên ghế khi chạy đường dài ẢNH: OTOFUN

Theo đó, nếu người lái ô tô số tự động vẫn điều khiển vô-lăng bằng tay, sử dụng chân phải để thao tác ga, phanh và chỉ co chân trái lên ghế thì chưa có căn cứ xử phạt riêng đối với tư thế đặt chân này.

Tuy nhiên, tài xế cần phân biệt với hành vi dùng chân để điều khiển vô-lăng khi xe đang chạy. Đây là hành vi đã được quy định cụ thể tại khoản 12, điều 6, Nghị định 168, với mức phạt 40 - 50 triệu đồng. Người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng bằng lái 10 - 12 tháng. Trường hợp dùng chân điều khiển vô-lăng và gây tai nạn giao thông, mức phạt có thể tăng lên 50 - 70 triệu đồng.

Như vậy, việc xếp chân trái lên ghế và dùng chân điều khiển vô-lăng là hai hành vi hoàn toàn khác nhau.

Không bị phạt nhưng rủi ro tai nạn cao

Dù chưa có chế tài xử phạt riêng, việc xếp chân trái lên ghế không phải tư thế lái được khuyến nghị. Trên ô tô số tự động, chân phải đảm nhiệm việc điều khiển chân ga và phanh. Chân trái dù không trực tiếp thao tác các bàn đạp nhưng vẫn nên đặt tại bệ nghỉ chân nếu xe có trang bị. Đây là vị trí giúp người lái có thêm điểm tựa, duy trì tư thế ngồi ổn định trong quá trình điều khiển xe.

Việc giữ đúng tư thế ngồi giúp tài xế dễ dàng xử lý các tình huống bất ngờ ẢNH: VÕ HIẾU

Khi co chân trái lên mặt ghế, tài xế mất đi một điểm tựa của cơ thể. Trong trường hợp ô tô phanh mạnh, vào cua, đổi hướng đột ngột hoặc người lái phải đánh lái nhanh để tránh chướng ngại vật, tư thế này có thể khiến cơ thể khó giữ ổn định hơn.

Bên cạnh đó, việc duy trì tư thế ngồi ngay ngắn, lưng tựa vào ghế và hai chân ở vị trí phù hợp cũng giúp người lái thuận lợi hơn khi phải xử lý các tình huống bất ngờ trên đường.

Có thể hiểu, chân trái trên ô tô số tự động không dùng để điều khiển ga, phanh nhưng không có nghĩa vị trí của chân trái không quan trọng. Vì vậy, tài xế vẫn nên bỏ thói quen co hoặc xếp chân lên ghế và đặt chân trái đúng vị trí để duy trì tư thế lái ổn định.