Xếp hàng xuyên đêm mua vàng cầu may ngày vía Thần tài

Xếp hàng xuyên đêm đợi mua vàng

Ngày 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm được xem là ngày vía Thần tài. Dân gian xem đây là ngày đẹp nhất để mua vàng, sắm sửa lễ vật cúng Thần tài, cầu mong một năm bình an, gặp nhiều tài lộc.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng trên phố Trần Nhân Tông sáng sớm nay ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng sớm cùng ngày, rất đông người dân đã có mặt tại phố vàng Trần Nhân Tông (P.Hai Bà Trưng, Hà Nội), xếp hàng chờ mua vàng lấy may. Thậm chí, dù nhiều thời điểm có mưa nhưng họ vẫn xếp hàng dài trên vỉa hè, kiên nhẫn đợi đến lượt mua vàng.

Là người nhận số thứ tự sớm nhất, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, trú P.Đống Đa) cho biết, để có được vị trí mua vàng đầu tiên, ông đã phải xếp hàng từ 21 giờ đêm qua (25.2), khi nhiều hàng quán tại khu phố Trần Nhân Tông vẫn chưa đóng cửa.

"Mọi năm tôi thường đến xếp hàng vào khoảng 2 - 3 giờ sáng nhưng năm nay do thấy ngày thường đã đông người đến xếp hàng rồi nên tôi phải đi sớm, thức xuyên đêm trước tiệm vàng để đợi", ông Bình nói và cho rằng, ông đến sớm xếp hàng vì không muốn là người thứ hai mua vàng trong ngày vía Thần tài.

Ông Tô Hòa Bình luôn là những người đến sớm nhất trong hàng chục năm qua ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Bình cho biết thêm, đây là năm thứ 16 ông xếp hàng và hầu như năm nào ông cũng là người đầu tiên được mua vàng.

Ngày vía Thần tài năm nay, giá vàng đã cao hơn 2 lần so với thời điểm vía Thần Tài năm ngoái, ông Bình tiết lộ sẽ mua nhiều hơn thay vì 2 chỉ vàng như mọi lần. "Tôi mua khoảng 3 - 4 chỉ và không quan tâm đến giá vì mua để lấy may cho gia đình, ông Bình nói tiếp.

Đối diện với địa điểm ông Bình xếp hàng là tiệm vàng Phú Quý. Khác với mọi năm, năm nay, lượng khách đổ về đây xếp hàng cũng tăng vọt buộc nhân viên phải căng dây phân luồng, hướng dẫn người dân ổn định vị trí và xếp hàng trật tự. Phần lớn người dân đến để lựa chọn mua bạc. Họ cho rằng, tuy giá bạc tăng giảm thất thường nhưng vẫn là một kênh để tích lũy, cầu may thay vì mua vàng.

Vàng mini lên ngôi dịp vía Thần Tài năm nay

Sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc đều hoạt động khá sớm, cập nhật giá ngày từ khoảng 6 giờ 30 đến hơn 7 giờ.

Giá mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức mua vào và bán ra như sau: 182 triệu đồng - 185 triệu đồng/lượng, đều giảm 300.000 đồng so với chốt ngày 25.2. Vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 300.000 đồng, hiện ở mức mua vào 181,5 triệu đồng/lượng và bán ra 184,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào và bán ra nhẫn tròn trơn ở mức 181,8 triệu đồng - 184,8 triệu đồng mỗi lượng, giảm 500.000 đồng so với chốt ngày 25.2. Mỗi lượng vàng nhẫn tròn trơn được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào ở 181,5 triệu đồng và bán ra 184,5 triệu đồng, đều giảm 300.000 đồng so với chốt ngày 25.2…

Một số thời điểm trời mưa nhưng người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi mua vàng ẢNH: ĐÌNH HUY

Trao đổi với Thanh Niên, TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, phân tích, ngày vía Thần tài luôn là dịp nhu cầu mua vàng tăng đột biến do yếu tố văn hóa tâm linh kết hợp với tâm lý “mua lấy may” đầu năm.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc cũng thừa nhận rằng vào ngày này, lượng khách có thể tăng hàng chục lần so với ngày thường, bất chấp việc giá vàng đang ở xu hướng cao. Thực tế nhiều năm cho thấy số lượng sản phẩm vàng bán ra dịp vía Thần tài thường tăng qua từng năm.

Hiện nay, thị trường quốc tế vẫn chịu tác động từ bất định địa chính trị, biến động lãi suất và nhu cầu trú ẩn gia tăng, mặt bằng giá vàng và bạc đang ở vùng cao. Vì vậy, nếu người dân mua vàng, bạc với mục đích tích lũy dài hạn hoặc mang ý nghĩa tâm linh, nên lựa chọn sản phẩm có tính thanh khoản cao và cân nhắc mua vào thời điểm phù hợp để tránh chênh lệch giá quá lớn.

“Còn nếu mục tiêu là đầu tư ngắn hạn, cần thận trọng với rủi ro điều chỉnh sau cao điểm, tránh tâm lý chạy theo đám đông khi giá đã bị đẩy lên quá cao”, bà Trang Anh nói.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Trương Quang Đạt, Chánh văn phòng HĐQT Công ty Bảo Tín Mạnh Hải, cho biết tuần lễ quanh dịp vía Thần tài năm nay, hành vi tiêu dùng của khách hàng có sự chuyển dịch rõ rệt khi bản vị nhỏ “lên ngôi”.

Nhiều người dân lựa chọn mua vàng bản vị nhỏ dịp vía Thần tài năm nay ẢNH: NGUYỄN THANH

Thay vì mua số lượng lớn, khách hàng ưu tiên các bản vị nhỏ như Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ và Kim Gia Bảo 1 chỉ. Điều này cho thấy vàng đã trở thành sản phẩm tích lũy quốc dân, phù hợp với mọi túi tiền từ gen Z đến các gia đình trẻ.

Cạnh đó, khách hàng không chỉ mua vàng miếng thô cứng mà tìm kiếm những sản phẩm có tính thẩm mỹ và phong thủy cao. Họ mua để “rước vía” an yên cho cả 4 mùa trong năm.

Theo đại diện Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam, dịp vía Thần tài năm nay diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý, đặc biệt là vàng và bạc, giá cả biến động mạnh, nhu cầu tăng cao. Doanh nghiệp liên tục phải tăng ca sản xuất, song lượng hàng giao ngay không quá nhiều.

Ancarat khuyến cáo khách hàng tìm hiểu thông tin thị trường kỹ, đầu tư tiết kiệm hoặc tích lũy chứ không chạy theo đám đông đầu cơ tích trữ đẩy giá vô lý.