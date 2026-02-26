Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sáng nay đông nghẹt người ở TP.HCM đội mưa mua vịt quay, heo quay ngày Thần tài

Cao An Biên
26/02/2026 08:13 GMT+7

Hôm nay 26.2 nhằm ngày mùng 10 tháng giêng, hàng dài người dân ở TP.HCM xếp hàng dài chờ mua vịt quay, heo quay cúng Thần tài.

Ghi nhận của Thanh Niên sáng sớm nay 26.2 ngày Thần tài, mới hơn 6 giờ 30 phút nhưng khu vực ngã tư đường Bùi Hữu Nghĩa - Phan Văn Trị thuộc phường An Đông (Q.5 cũ), nơi nổi tiếng với nhiều tiệm heo quay, vịt quay có thâm niên ở TP.HCM hàng dài người xếp hàng dưới cơn mưa lất phất buổi sớm.

Sáng nay hàng dài người dân TP.HCM đội mưa mua vịt quay, heo quay ngày Thần tài - Ảnh 1.

Sáng sớm, trong cơn mưa lất phất, nhiều người ở TP.HCM tìm đến ngã tư đường Bùi Hữu Nghĩa - Phan Văn Trị xếp hàng dài mua vịt quay, heo quay cúng Thần tài

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay hàng dài người dân TP.HCM đội mưa mua vịt quay, heo quay ngày Thần tài - Ảnh 2.

Vĩnh Phong, một trong những cửa tiệm nổi tiếng nhất khu vực này đông đúc khách

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay hàng dài người dân TP.HCM đội mưa mua vịt quay, heo quay ngày Thần tài - Ảnh 3.

Ai cũng nóng lòng chờ được mua những phần vịt quay, heo quay cho ngày Thần tài hôm nay

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay hàng dài người dân TP.HCM đội mưa mua vịt quay, heo quay ngày Thần tài - Ảnh 4.

Sáng nay, bà Muội cùng em trai từ phường Phú Định (TP.HCM) từ 6 giờ đã có mặt để xếp hàng mua heo quay và vịt quay. Bà cho biết hầu như năm nào cũng ghé cửa hàng này để mua cho ngày Thần tài. "Tiệm vịt quay này nổi tiếng, đông khách, uy tín nên tôi ghé mua", bà chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

[CLIP]: Sáng nay hàng dài người dân TP.HCM đội mưa mua vịt quay, heo quay ngày Thần tài

Sáng nay hàng dài người dân TP.HCM đội mưa mua vịt quay, heo quay ngày Thần tài - Ảnh 5.

Những phần vịt quay vàng ươm bắt mắt được nhiều thực khách ưa chuộng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay hàng dài người dân TP.HCM đội mưa mua vịt quay, heo quay ngày Thần tài - Ảnh 6.

Bên trong các tiệm vịt quay, hàng chục nhân viên tất bật chuẩn bị món nhanh nhất. Gắn bó với công việc này hàng chục năm, nhiều người đã quá thuần thục

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay hàng dài người dân TP.HCM đội mưa mua vịt quay, heo quay ngày Thần tài - Ảnh 7.

Nhân viên một tiệm vịt quay cho biết hôm nay mở cửa sớm hơn bình thường để phục vụ nhu cầu tăng cao của khách. Giá heo quay là 400.000 đồng/kg, còn vịt quay là 350.000 đồng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay hàng dài người dân TP.HCM đội mưa mua vịt quay, heo quay ngày Thần tài - Ảnh 8.

Tại một tiệm vịt quay khác trên đường Bùi Hữu Nghĩa khách vây kín. Càng về sáng, dòng người xếp hàng ngày càng đông đúc hơn

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

