Sáng nay đông nghẹt người ở TP.HCM đội mưa mua vịt quay, heo quay ngày Thần tài

Sáng nay, bà Muội cùng em trai từ phường Phú Định (TP.HCM) từ 6 giờ đã có mặt để xếp hàng mua heo quay và vịt quay. Bà cho biết hầu như năm nào cũng ghé cửa hàng này để mua cho ngày Thần tài. "Tiệm vịt quay này nổi tiếng, đông khách, uy tín nên tôi ghé mua", bà chia sẻ