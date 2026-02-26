Sáng nay đông nghẹt người ở TP.HCM đội mưa mua vịt quay, heo quay ngày Thần tài

Hôm nay 26.2 nhằm ngày mùng 10 tháng giêng, hàng dài người dân ở TP.HCM xếp hàng dài chờ mua vịt quay, heo quay cúng Thần tài.
Ghi nhận của Thanh Niên sáng sớm nay 26.2 ngày Thần tài, mới hơn 6 giờ 30 phút nhưng khu vực ngã tư đường Bùi Hữu Nghĩa - Phan Văn Trị thuộc phường An Đông (Q.5 cũ), nơi nổi tiếng với nhiều tiệm heo quay, vịt quay có thâm niên ở TP.HCM hàng dài người xếp hàng dưới cơn mưa lất phất buổi sớm.
[CLIP]: Sáng nay hàng dài người dân TP.HCM đội mưa mua vịt quay, heo quay ngày Thần tài
