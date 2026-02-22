Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Quán cà phê bị cháy mùng 6 tết ở TP.HCM ra thông báo mới, dân mạng chia buồn

Cao An Biên
Cao An Biên
22/02/2026 19:30 GMT+7

Một quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM bất ngờ bị cháy hôm nay 22.2, mùng 6 tết. Quán vừa ra thông báo mới, bên dưới bài đăng nhiều người để lại bình luận chia buồn, động viên chủ quán.

Như Thanh Niên thông tin, sáng nay 22.2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khói lửa bùng phát dữ dội tại một quán cà phê trong hẻm đường Linh Đông (phường Hiệp Bình, TP.HCM), thiêu rụi nhiều tài sản. Lực lượng PCCC khẩn trương khống chế đám cháy.

Thông báo mới từ quán cà phê TP.HCM bị cháy mùng 6 tết, dân mạng chia buồn - Ảnh 1.

Sau sự cố "bà hỏa" ghé thăm, quán cà phê ở TP.HCM thông báo tạm ngưng hoạt động

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên fanpage chính thức, quán cà phê nói trên vừa ra thông báo mới tạm ngưng hoạt động. Trong thông báo nêu rõ: "Sáng hôm nay 22.2, N.B.S (tên quán đã được viết tắt - PV) đã xảy ra một sự cố cháy ngoài ý muốn. Rất may, sự việc đã được kiểm soát kịp thời và không gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Vì vậy, quán xin phép tạm ngưng hoạt động từ hôm nay kiểm tra, khắc phục và rà soát toàn bộ hệ thống nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng, yêu thương và đồng hành của quý khách trong suốt thời gian qua".

Quán cũng cho biết đây là khoảng thời gian cần thiết để quán chuẩn bị cho sự trở lại với diện mạo mới, chỉnh chu hơn, mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn cho thực khách trong thời gian tới.

Dân mạng chia buồn

Được biết đây là quán cà phê - nhà hàng ven suối có tiếng tại TP.HCM được nhiều người biết tới trên mạng xã hội với không gian dã ngoại gần gũi thiên nhiên, thu hút đông đảo bạn trẻ và gia đình đến thư giãn, check-in.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng, trong đó không ít người là khách quen của quán cà phê này để lại bình luận chia buồn, bày tỏ xót xa trước sự cố không mong muốn mà quán gặp phải. Thực khách cũng hy vọng quán sẽ sớm trở lại với diện mạo mới.

Tài khoản Phạm Thị Thu Hương bày tỏ: "Đồng cảm và chia buồn cùng chủ ạ. Thật sự rất xót không những vật chất mà còn tinh thần nữa ạ ! Âu cũng là năm xui tháng hạn, mong chú vượt qua biến cố sự nghiệp và sớm khắc phục hậu quả và thành công đại thành công nhé!".

"Cố lên nhé! Nhà mình cũng đã từng trong hoàn cảnh này năm 2020", nickname Phương Thùy bày tỏ. "Rất mong chủ quán sớm khắc phục được sự cố!", Bich Van bình luận.

Hồi cuối tháng 1.2026, trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên fanpage của mình, shop O. chuyên doanh giày dép có tiếng ở khu vực chợ Nhị Thiên Đường ở phường Bình Đông (TP.HCM) đã có những dòng viết tạm biệt khách hàng đầy xúc động sau sự cố "bà hỏa" ghé thăm.

"Hôm nay phải nói lời chia tay, chúng tôi vô cùng tiếc nuối và biết ơn. Dù cửa hàng không còn, nhưng những kỷ niệm, ân tình và sự ủng hộ của quý khách trong suốt 20 năm qua sẽ mãi là điều không bao giờ quên", fanpage của shop chia sẻ.

Bên dưới bài đăng của shop thời trang này, nhiều người đã để lại bình luận, chia buồn với tai nạn mà shop gặp phải ngay trước tết cũng như dành những lời động viên, an ủi với chủ cửa hàng. Cũng có người kể lại kỷ niệm từng có với cửa hàng này.

