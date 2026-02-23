Hương vị quê hương: Sò huyết cửa sông Roòn 'lên mâm'

Sông Roòn chảy giữa vùng đất được người dân tự hào gọi là "sông Loan núi Phượng" nay thuộc xã Hòa Trạch (Quảng Trị), là nơi sản sinh ra loại sò nổi tiếng này. Dòng nước nơi đây là điểm giao hòa đặc biệt giữa mặn và ngọt, tạo nên môi trường lý tưởng cho sò phát triển. Con nào con nấy tròn trịa, vỏ ngoài có thể méo mó nhưng ruột đầy huyết, đỏ au và giàu dinh dưỡng.

Từ bao đời, người dân vùng Roòn vẫn coi sò huyết như món quà trời ban. Xưa kia, khi đi mò cá, mò cua, hễ chân chạm phải sò là người ta bắt ngay. Sò tươi sống vắt chanh cho ra món ăn ngọt lịm, trở thành ký ức khó quên của bao thế hệ.

Người vùng Roòn còn truyền nhau rằng, sò huyết không chỉ bổ dưỡng mà còn mang lại may mắn, "đỏ" cả năm khi ăn vào dịp xuân về. Đặc biệt, cánh đàn ông thường rỉ tai nhau rằng đây là món ăn "bí quyết" giữ phong độ từ biển cả.

Sò huyết “lên mâm” của quán mệ Mận ẢNH: THANH LỘC

Ngày nay, muốn ăn sò huyết sông Roòn ngon đúng vị, người ta tìm đến thị xã Ba Đồn cũ (nay là P.Ba Đồn, Quảng Trị), nơi có một quán đặc biệt: quán mệ Mận. Gọi là quán, nhưng thật ra đó chỉ là khoảng sân trước nhà, vài bộ bàn ghế đơn sơ và bóng cây che mát. Không biển hiệu, không nhân viên phục vụ, vậy mà hơn 30 năm qua hàng quán của vợ chồng ông Trần Đình Ngự (75 tuổi) đông khách đến mức nhiều người phải đặt trước.

Bà Đặng Thị Mận (69 tuổi), vợ ông Ngự, sinh ra bên sông Roòn, thuở bé từng gánh sò đi bán khắp nơi nhưng thời ấy hiếm người biết cách chế biến nên rất ế ẩm. Chỉ khi về hưu, bà mới mở quán và bắt đầu sáng tạo món "sò huyết lên mâm", từng bước điều chỉnh theo góp ý của khách. Sò được bà chọn kỹ, thật tươi. Khi chế biến, sò được chần qua nước sôi trong thời gian vừa đủ, bởi quá nhanh thì khó tách vỏ, quá lâu thì huyết khô và thịt teo. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm đứng bếp, bà tạo ra những con sò tách vỏ có lớp thịt đỏ au, căng mọng, giữ nguyên vị ngọt.

Trên bàn ăn, ông Ngự bày hơn 10 vị ăn kèm: hoa chuối, gừng, lạc rang, chanh, mù tạt, nước mắm, nộm đu đủ… Nhưng đặc biệt nhất là món "chẻo" đậu phộng (đậu phộng giã nát trộn với gia vị), "bí quyết" mà bà Mận tự sáng tạo, trở thành linh hồn của món ăn.

Khi khách đến, ông Ngự thường tận tay hướng dẫn. Ông gắp vài con sò, thêm chút rau, nộm, tưới nước chanh, mù tạt, rắc ít bánh đa rồi mời thưởng thức: "Trong mâm này, chua cay mặn chát đều có cả, như hương vị cuộc đời vậy!".

Thực khách từ nơi xa đến quán luôn tấm tắc. Anh Lê Cương (ở Đồng Hới) chia sẻ: "Nghe danh lâu rồi, giờ mới ăn thử. Vị sò ngọt hòa quyện mùi rau, vị cay nồng của mù tạt, chua nhẹ của chanh và béo ngậy của chẻo đậu thật sự rất cuốn".

Từ con sông nhỏ hiền hòa, sò huyết sông Roòn đã trở thành một trong những niềm tự hào ẩm thực của Quảng Trị - một món đặc sản vừa mộc mạc vừa đậm đà phong vị quê hương, khiến bất cứ ai một lần thưởng thức cũng khó lòng quên được.