Xếp lớp theo từng môn học lựa chọn, tiếp tục dạy tích hợp 'theo điều kiện'

Tại văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 với giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT yêu cầu tổ chức hiệu quả việc tư vấn, hướng dẫn cho học sinh THPT đăng ký lựa chọn các môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn.

Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy trình, cân bằng giữa các môn học để khai thác tối đa đội ngũ giáo viên của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Cùng đó, tăng cường xếp lớp riêng theo từng môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn, linh hoạt trong bố trí sĩ số học sinh trên lớp để đáp ứng tối đa nhu cầu và nguyện vọng của học sinh; bảo đảm việc phân công giáo viên, xây dựng thời khóa biểu giữa các lớp học có tính khoa học, hợp lý, không gây áp lực đối với học sinh và giáo viên.

Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) tư vấn cho học sinh và phụ huynh về các môn học lựa chọn khi vào lớp 10 THPT ẢNH: V.Đ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, việc dạy học phân hóa, giảm môn học bắt buộc, tăng môn học lựa chọn khi học sinh lên cấp THPT đã bước vào năm học thứ 4 thực hiện nhưng điều kiện và cách thức tổ chức triển khai vẫn còn không ít bất cập.

Nhiều trường chọn cách làm dễ nhất là phòng học, đội ngũ giáo viên hiện có như thế nào thì thiết kế các môn học tự chọn sao cho dễ xếp thời khóa biểu nhất.

Do điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, số lượng tổ hợp ở mỗi trường vẫn ở mức giới hạn, chủ yếu chia thành 2 nhóm: khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Về lý thuyết, có hơn 100 phương án chọn môn học ở THPT nhưng thực tế hầu hết các trường sẽ xây dựng dưới 10 tổ hợp, chủ yếu là 4 - 6 tổ hợp môn học để học sinh lựa chọn.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng, dù dạy học tự chọn trong bối cảnh thiếu giáo viên, thiếu phòng học nhưng nếu các trường làm một cách tận tâm thì vẫn có thể "khéo co" để tăng quyền lựa chọn cho học sinh của mình.

Còn nếu nhà trường chỉ xếp lớp sao cho thuận lợi cho công tác tổ chức thì khó khăn, thiệt thòi sẽ thuộc về người học.

Dạy học tích hợp theo điều kiện của từng địa phương

Đối với cấp THCS, Bộ GD-ĐT yêu cầu tiếp tục triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp bảo đảm chất lượng, đạt mục tiêu chương trình, phù hợp với tình hình thực tiễn, năng lực đội ngũ và điều kiện dạy học của từng địa phương theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, ở môn khoa học tự nhiên (cấp THCS), Bộ GD-ĐT yêu cầu các nhà trường phân công giáo viên bảo đảm sự phù hợp về chuyên môn được đào tạo của giáo viên với nội dung dạy học được phân công (theo các mạch nội dung chất và sự biến đổi của chất, năng lượng và sự biến đổi, vật sống, trái đất và bầu trời).

"Việc phân công giáo viên đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đảm nhận dạy học từ 2 mạch nội dung hoặc toàn bộ chương trình môn học phải thực hiện từng bước, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn của giáo viên để bảo đảm chất lượng dạy học", Bộ GD-ĐT lưu ý.

Cũng theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, cần tiếp tục xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với mạch nội dung theo chương trình môn học.

Trong trường hợp khó khăn về xếp thời khóa biểu, cần linh hoạt về thời gian, thời điểm thực hiện các mạch nội dung hoặc các chủ đề của chương trình để xếp thời khóa biểu phù hợp với việc phân công giáo viên, đáp ứng yêu cầu về tính khoa học, tính sư phạm (bảo đảm nội dung dạy học trước là cơ sở cho nội dung dạy học sau) và khả năng thực hiện của giáo viên.

Khoa học tự nhiên là môn học tích hợp gây nhiều băn khoăn và phản ứng nhất trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi triển khai dạy học trong bối cảnh chưa có giáo viên được đào tạo để dạy tích hợp. Do vậy, các nhà trường vẫn phân công giáo viên của từng môn (lý, hóa, sinh) tham gia dạy từng phần của môn tích hợp dẫn đến khó khăn trong tiếp cận kiến thức liền mạch của học sinh cũng như quá trình kiểm tra, chấm điểm…

Trong một phát biểu, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT từng cho biết sẽ xem xét điều chỉnh môn học này, nhưng sau đó lại ra văn bản hướng dẫn thực hiện theo cách "phù hợp với tình hình thực tiễn, năng lực đội ngũ và điều kiện dạy học" của từng nhà trường.