Xét GS, PGS: Đề xuất bỏ Hội đồng Giáo sư nhà nước, trao quyền cho trường đại học

Hôm qua 5.11, Bộ GD-ĐT đã gửi tới các trường đại học công văn mời dự hội nghị trực tuyến triển khai việc góp ý cho dự thảo thông tư mới quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS). Dự kiến hội nghị sẽ được tổ chức ngày 7.11.



Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ bỏ cơ chế xét GS, PGS ở cấp trung ương ẢNH: NGUYỄN VĂN BÁCH

Theo dự thảo thông tư phiên bản mới nhất mà Bộ GD-ĐT đã gửi cho các trường, sắp tới hoạt động xét GS, PGS sẽ có một bước nhảy vọt căn bản: chấm dứt cơ chế xét công nhận đạt chuẩn 3 cấp, chuyển hẳn sang tuyển chọn cạnh tranh và bổ nhiệm gắn chặt với vị trí việc làm ngay tại cơ sở giáo dục đại học.

Nội dung dự thảo không đơn thuần là sự điều chỉnh kỹ thuật về số lượng bài báo hay giờ giảng mà là sự thay đổi về quan điểm quản trị đại học.

Theo quy định hiện hành (Quyết định 37), Hội đồng GS nhà nước sẽ cấp quyết định công nhận đạt chuẩn cho từng ứng viên, làm căn cứ pháp lý cho trường đại học bổ nhiệm.

Nhưng dự thảo thông tư mới đưa việc xét GS, PGS là hoạt động có tính chất "tuyển chọn cạnh tranh theo vị trí việc làm, trao quyền tự chủ tối đa đi kèm trách nhiệm giải trình khắt khe cho các cơ sở đào tạo".

Cụ thể, với Quyết định 37, để trở thành GS, PGS, ứng viên phải trải qua quy trình 2 giai đoạn với 4 vòng xét duyệt: tại hội đồng GS cơ sở, thẩm định tại hội đồng GS ngành, liên ngành, xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại Hội đồng GS nhà nước (do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT làm Chủ tịch), sau đó ứng viên mới mang giấy chứng nhận đạt chuẩn về trường để làm thủ tục xét bổ nhiệm.

Còn tại dự thảo thông tư mới (điều 30), Bộ GD-ĐT đề xuất bãi bỏ Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT và Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng GS nhà nước, các hội đồng GS ngành, liên ngành và hội đồng GS cơ sở.

Thay vào đó, toàn bộ quy trình từ xác định nhu cầu, thông báo tuyển chọn, lập hội đồng đánh giá, gửi phản biện độc lập cho đến xếp hạng và ra quyết định bổ nhiệm đều được thực hiện khép kín ngay tại cơ sở đào tạo (chương IV).

Bộ GD-ĐT chuyển hẳn sang vai trò kiến tạo khung tiêu chuẩn tối thiểu, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia và hậu kiểm theo mức độ rủi ro kết hợp chọn ngẫu nhiên (điều 27). Những dấu hiệu rủi ro sẽ bị Bộ "soi" kỹ gồm: số bổ nhiệm tăng bất thường, tỷ lệ chức danh cao, nhiều vị trí chỉ có một ứng viên, hoặc có sự trao đổi nhân sự hội đồng, phản biện bất thường.

Xem đầy đủ dự thảo ở đây. Đi kèm dự thảo có phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3.