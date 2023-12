Xét nghiệm khống 24.699 lượt bệnh nhân, thu lợi hơn 1,66 tỉ đồng

Ngày 28.12, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa chuyển hồ sơ kết luận thanh tra sai phạm tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, để điều tra theo thẩm quyền.

Bệnh viện Da liễu Nghệ An K.H

Trước đó, Sở Y tế Nghệ An đã lập đoàn để thanh tra Bệnh viện Da liễu Nghệ An theo đơn tố cáo của công dân. Kết luận thanh tra cho biết từ ngày 1.1.2019 đến ngày 13.12.2021, Bệnh viện Da liễu Nghệ An đã thu tiền của 24.699 lượt người xét nghiệm với số tiền hơn 1,66 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhân viên bộ phận xét nghiệm xác nhận trong thời gian trên bệnh viện không thực hiện dịch vụ xét nghiệm vi nấm nhuộm soi và ghẻ nhuộm soi mà chỉ làm xét nghiệm soi tươi. Đồng thời, bộ phận xét nghiệm không dự trù và nhận hóa chất để thực hiện 2 kỹ thuật y tế trên.

Sở Y tế Nghệ An cho rằng hành vi vi phạm pháp luật này không thuộc thẩm quyền xử lý của sở nên đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An giao các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ, xử lý hoặc tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại kết luận thanh tra, Sở Y tế Nghệ An đã xác định sai phạm của từng cá nhân, tập thể trong vụ việc này, trong đó riêng ông Huỳnh Phúc Sơn, giám đốc bệnh viện, sai phạm nhiều nhất với tư cách là người đứng đầu Bệnh viện Da liễu Nghệ An.