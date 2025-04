Xét tuyển ĐH 2025: Không giới hạn tổ hợp môn, tăng cơ hội cho thí sinh

Chương trình tư vấn trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 1.4 với chủ đề Chiến thuật chọn môn thi để tăng cơ hội trúng tuyển, được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn , fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên, đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho thí sinh (TS).

B IÊN ĐỘ LỰA CHỌN RỘNG HƠN

Tại chương trình tư vấn, tiến sĩ Nguyễn Phi Sơn, Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Duy Tân, nhận định: "Năm nay quy chế tuyển sinh quy định không giới hạn tổ hợp môn xét tuyển, tạo ra một biên độ lựa chọn môn xét tuyển rộng hơn. TS có cơ hội lựa chọn môn học thế mạnh để đăng ký dự thi và như vậy cơ hội trúng tuyển cũng cao hơn".

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cũng cho rằng khi có nhiều tổ hợp môn, TS sẽ tăng sự linh hoạt trong lựa chọn, tiếp cận nhiều tổ hợp đa dạng, phát huy được tối đa nguồn lực là khả năng của mình để xét tuyển được vào nhiều ngành, nhiều trường.

Các chuyên gia đưa ra những lời khuyên cần thiết cho thí sinh trong bối cảnh kỳ tuyển sinh năm nay các trường không giới hạn số lượng tổ hợp môn xét tuyển ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"Tuy nhiên điều này cũng gia tăng sự cạnh tranh, nên các em cần có sự chuẩn bị tốt hơn để thi đạt điểm cao. Các trường ĐH sẽ điều chỉnh phương thức xét tuyển và tổ hợp nên các em phải đọc kỹ đề án tuyển sinh của các trường để biết trường mình định xét tuyển có những phương thức, tổ hợp nào", thạc sĩ Trị lưu ý.

C ÁC YẾU TỐ ĐỂ XÂY DỰNG TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Năm 2025 ĐH Duy Tân sử dụng từ 4 - 6 tổ hợp cho mỗi ngành, và mỗi tổ hợp gồm 3 môn. "Tùy vào mục tiêu đào tạo của các ngành mà nhà trường xác định đầu vào TS cần kiến thức nền nào và kiến thức cần cho tương lai là gì, từ đó trường xác định tổ hợp gồm những môn nào", tiến sĩ Nguyễn Phi Sơn cho hay.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM sử dụng 6 tổ hợp môn cho mỗi ngành, mỗi tổ hợp gồm 3 môn, trong đó văn là môn chính cho tất cả các ngành. Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm thông tin - truyền thông của trường, chia sẻ: "Môn văn là môn nền tảng để học tốt các kiến thức liên quan đến lý luận, tổng hợp, đánh giá, tư duy phản biện, trình bày... Các chương trình đào tạo của trường bao gồm ngành học về ngôn ngữ, kinh tế, truyền thông... nên rất cần nền tảng này. Bên cạnh đó, tiếng Anh cũng rất quan trọng. Đây chính là cơ sở để trường xác định các tổ hợp môn phù hợp cho mỗi ngành học".

Theo thạc sĩ Trương Quang Trị, năm 2025 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chú trọng đặc thù các ngành học để quyết định ngành nào sử dụng tổ hợp môn nào. "Ví dụ khối khoa học tự nhiên cần môn toán, lý, hóa, sinh; còn khối khoa học xã hội phải có môn văn... Trường cũng tính toán tổ hợp để vừa đáp ứng quy định của Bộ GD-ĐT vừa phù hợp với các môn học và thi của thí sinh năm nay", thạc sĩ Trị thông tin.

Trong khi đó, thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết năm nay trường xét tuyển 61 ngành với tổng số gần 20 tổ hợp xét tuyển. "Mỗi ngành có 6 tổ hợp và mỗi tổ hợp 3 môn, với toán hoặc văn là môn chính. Đây cũng là 2 môn thi chính nên rất thuận lợi cho các em", thạc sĩ Nhơn nhìn nhận.

Thí sinh tham gia dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM cuối tuần qua. Đây là một phương thức có nhiều trường ĐH sử dụng để xét tuyển ảnh: Đào Ngọc Thạch

C HỌN MÔN THI ĐỂ TỐI ƯU HÓA TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Tiến sĩ Nguyễn Phi Sơn cho rằng trước tiên, TS phải lựa chọn ngành học mình yêu thích và đam mê, rồi chọn trường ĐH có đào tạo ngành đó. "Các em xem trường đó có tổ hợp môn nào xét vào ngành mình muốn đăng ký. Khi toán hoặc văn là 2 môn bắt buộc trong tổ hợp xét tuyển, cũng là 2 môn thi bắt buộc, thì 2 môn tự chọn, các em cần xác định đó là môn xuất hiện nhiều nhất trong các tổ hợp, từ đó lựa chọn theo thế mạnh của mình. Lúc đó mới đạt kết quả cao và có cơ hội trúng tuyển lớn", tiến sĩ Nguyễn Phi Sơn đưa ra lời khuyên.

Nêu ra 2 phương án lựa chọn tổ hợp môn xét tuyển, thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích lưu ý TS nên chọn tổ hợp môn dự kiến có môn thi đạt kết quả tốt nhất và tổ hợp môn an toàn nhất. "Nghĩa là các em phải xem các môn mình giỏi có phù hợp với tổ hợp của ngành định xét tại trường mình mong muốn hay không? Nếu không thì phải chọn một tổ hợp an toàn, gồm các môn không phải giỏi nhất nhưng có khả năng đạt điểm tốt, hoặc chọn thêm phương thức khác an toàn khác, ví dụ dùng điểm trung bình năm lớp 12, dùng điểm thi đánh giá năng lực...", thạc sĩ Ngọc Bích cho hay.

Thạc sĩ Trương Quang Trị cũng cho rằng TS phải xác định được môn học mà mình có thế mạnh để tối ưu hóa việc sử dụng tổ hợp xét tuyển. "Nếu có thế mạnh cả toán và tiếng Anh thì có thể chọn D01 (toán, văn, Anh) hoặc A01 (toán, lý, Anh) thì các em sẽ không bị hạn chế bởi môn mà các em cảm thấy không được tự tin. Ngoài ra, nên cân nhắc ngành em chọn có yêu cầu cụ thể về môn học ra sao. Ví dụ y đa khoa bắt buộc phải có môn sinh thì tập trung học thêm môn sinh nếu em muốn đậu", thạc sĩ Trị lưu ý.

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn, trước mắt TS nên tập trung học để đạt kết quả tốt năm lớp 12, sau đó là đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vì nếu điểm thi cao thì lúc đó tổ hợp môn nào không còn quan trọng nữa, do hệ thống sẽ tự động lấy điểm cao nhất của TS để xét.