Hoang mang với tổ hợp môn xét tuyển 'lạ'

Có trường sử dụng tới 20 tổ hợp xét tuyển cho một ngành, trong đó nhiều tổ hợp "lạ" khi không có môn học cốt lõi.

T UYỂN NGÀNH DƯỢC NHƯNG KHÔNG CÓ MÔN SINH, HÓA

Theo Bộ GD-ĐT, 2025 là năm đầu tiên học sinh (HS) học theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 dự thi tốt nghiệp THPT. Để bảo đảm cơ hội trúng tuyển cho HS đến từ các vùng, miền khác nhau, Quy chế tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non bỏ yêu cầu mỗi ngành, mỗi chương trình đào tạo có tối đa 4 tổ hợp xét tuyển - nghĩa là không còn giới hạn số tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, nhằm bảo đảm chất lượng và nền tảng kiến thức cần thiết để học bậc ĐH, quy chế quy định tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp, trong đó phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%.

Trên tinh thần này, năm nay nhiều trường ĐH mở rộng tối đa số lượng tổ hợp môn xét tuyển vào mỗi ngành. Chẳng hạn như theo thông tin do Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố, tổ hợp môn xét tuyển theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT tăng mạnh so với năm ngoái. Trong 17 ngành đào tạo, nhiều ngành tuyển sinh 11-12 tổ hợp, đặc biệt một số ngành có tới 19-20 tổ hợp xét tuyển. Trong đó, ngành khoa học vũ trụ và công nghệ vệ tinh sử dụng tới 20 tổ hợp; toán ứng dụng cũng có tới 19 tổ hợp xét tuyển; khoa học và công nghệ thực phẩm, khoa học và công nghệ y khoa 13 tổ hợp. Một số ngành cũng dùng tới 12 tổ hợp xét tuyển như: dược học, an toàn thông tin, công nghệ thông tin - truyền thông và khoa học dữ liệu. Riêng ngành dược của trường này sử dụng cả tổ hợp không chứa môn sinh hoặc hóa như: toán - lý - tiếng Anh, toán - lý - công nghệ, toán - lý - tin học.

Đây là năm đầu tiên học sinh học theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 dự thi tốt nghiệp THPT ẢNH: BÁ DUY

Tương tự, Học viện Nông nghiệp VN sử dụng tới 9 tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành. Trong đó, các ngành công nghệ thông tin và kỹ thuật số, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu tuyển các tổ hợp như: toán - văn - lịch sử, toán - văn - địa lý. Các ngành nhóm kỹ thuật (như kỹ thuật điện, điện tử và tự động hóa; kỹ thuật điện; kỹ thuật điều khiển và tự động hóa) có các tổ hợp như: toán - văn - lịch sử, toán - văn - địa lý, toán - văn - giáo dục kinh tế và pháp luật.

Đáng chú ý, 2 ngành công nghệ sinh học và công nghệ sinh dược có đến 8/9 tổ hợp không có môn sinh, nhóm ngành công nghệ thực phẩm có 6/9 tổ hợp không có môn hóa.

S Ư PHẠM VẬT LÝ TUYỂN TỔ HỢP TOÁN - VĂN - TIẾNG A NH

Việc sử dụng môn trong tổ hợp xét tuyển không theo cách truyền thống còn xuất hiện ở nhiều ngành của hàng loạt trường ĐH khác. Các môn học được sử dụng để xét tuyển này thậm chí tréo ngoe so với ngành đào tạo.

Trường ĐH Đồng Tháp xét tuyển nhiều ngành sư phạm không có môn chính liên quan đến ngành học, như sư phạm vật lý xét tuyển các tổ hợp không có môn vật lý như: toán - văn - tiếng Anh, toán - văn - hóa. Ngành sư phạm hóa cũng không có môn chính là hóa trong tổ hợp xét tuyển, như các tổ hợp: toán - văn - vật lý, toán - văn - tiếng Anh, ngành sư phạm sinh tuyển tổ hợp toán - văn - hóa…

Tương tự, tại Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội, ngành sư phạm vật lý xét tuyển tổ hợp toán - hóa - tiếng Anh; ngành sư phạm lịch sử cũng vắng bóng môn học cốt lõi trong tổ hợp xét tuyển. Trong khi đó, ngành ngôn ngữ Anh của trường này cho phép thí sinh xét tuyển bằng các tổ hợp không hề có môn tiếng Anh như: văn - toán - sử, văn - toán - địa, văn - toán - giáo dục kinh tế và pháp luật.

Ngành sư phạm vật lý Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) cũng xét tuyển tổ hợp toán - văn - tiếng Anh. Ngành sư phạm địa lý Trường ĐH Hải Dương xét tuyển tổ hợp toán - văn - tiếng Anh. Ngành sư phạm vật lý Trường ĐH Phạm Văn Đồng cũng xét tuyển tổ hợp toán - văn - tiếng Anh. Ngành sư phạm vật lý Trường ĐH Khánh Hòa xét tuyển các tổ hợp toán - hóa - tiếng Anh và toán - hóa - sinh. Với các trường hợp này, đào tạo ngành sư phạm nhưng tổ hợp xét tuyển thí sinh có thể sử dụng không liên quan đến môn học chính của ngành đào tạo.

Thí sinh thắc mắc nhiều về việc tuyển sinh, ngành nghề đào tạo của các trường trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên ảnh: Bá Duy





H ÀNG LOẠT TỔ HỢP MÔN "LẠ" XÉT TUYỂN NGÀNH Y DƯỢC

Kể cả trong lĩnh vực đặc thù đào tạo y dược, năm nay nhiều trường sử dụng các tổ hợp môn "lạ". Các năm trước khối ngành y dược sử dụng 2 tổ hợp truyền thống gồm: toán - hóa - sinh và toán - lý - hóa; riêng ngành y khoa, nhiều trường ĐH chỉ sử dụng tổ hợp duy nhất toán - hóa - sinh để tuyển người học. Đến năm nay, nhiều tổ hợp xét tuyển mới được các trường ĐH sử dụng để xét tuyển khối ngành này. Chẳng hạn Trường ĐH Hòa Bình tuyển sinh rất nhiều tổ hợp không theo cách truyền thống với ngành y khoa, y học cổ truyền, dược học và điều dưỡng như: toán - văn - tiếng Anh, toán - lý - tiếng Anh, văn - toán - địa lý. Như vậy, có thể thấy 2 ngành y khoa và dược học vốn đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về sinh học lại có tới 4 trên tổng số 5 tổ hợp xét tuyển không có môn học cốt lõi này. Ngành ngôn ngữ Anh của trường này cũng có tới 2/5 tổ hợp bỏ qua môn tiếng Anh, khi sử dụng các tổ hợp như: văn - sử - địa, văn - toán - vật lý.

Trường ĐH Y dược (ĐH Đà Nẵng) cũng gây xôn xao khi dự kiến tuyển sinh ngành hóa dược bằng tổ hợp toán - lý - tiếng Anh, bỏ qua môn hóa học, vốn được xem là nền tảng kiến thức của ngành. Cùng tuyển sinh khối ngành này, Trường ĐH Phan Châu Trinh sử dụng tới 5 tổ hợp cho ngành y khoa và bác sĩ răng-hàm-mặt, trong đó có tổ hợp toán - lý - tiếng Anh và toán - lý - hóa.

Trường ĐH Đại Nam chọn môn giáo dục công dân (đúng ra là môn kinh tế pháp luật theo chương trình GDPT mới- PV) để xét tuyển nhiều ngành. Nhiều ngành kỹ thuật công nghệ sử dụng tổ hợp toán - lý - kinh tế pháp luật như: công nghệ kỹ thuật ô tô; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; kỹ thuật xây dựng; công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa… Thậm chí ngành điều dưỡng cũng xét tổ hợp toán - văn - kinh tế pháp luật.

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột năm nay dự kiến tuyển sinh 7 ngành khoa học sức khỏe gồm: y khoa, dược học, điều dưỡng, y tế công cộng, y học cổ truyền, y học dự phòng, kỹ thuật xét nghiệm y học. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường cho phép thí sinh được chọn 1 tổ hợp gồm 3 môn, trong đó 2 môn bắt buộc theo quy định của trường. Trong đó, nếu chọn 2 môn bắt buộc gồm toán, lý thì thí sinh có thể chọn 1 môn có điểm cao nhất trong số các môn sinh, hóa, văn học, ngoại ngữ, tin học, công nghệ. Điều này dẫn đến trường hợp thí sinh có thể không chọn sinh hoặc hóa mà dùng các môn khác vẫn có thể tham gia xét tuyển vào các ngành khoa học sức khỏe của trường. Khi đó, tổ hợp môn xét tuyển các ngành sức khỏe trường này đều không có môn nòng cốt sinh và hóa. (còn tiếp)