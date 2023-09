Xét tuyển ĐH: Cứ 10 người xét có 9 người trúng tuyển

Sẽ khảo sát nguyên nhân thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học

Tiến sĩ Cổ Tấn Anh Vũ cho hay: "Hiện người học có xu hướng lựa chọn một số ngành học thời thượng, bỏ qua lựa chọn nhiều ngành khoa học cơ bản và công nghệ kỹ thuật. Ngay trong cả những trường tốp đầu, trường vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu các ngành này. Với những ngành thực sự cần thiết cho xã hội nhưng kén TS, nhà nước cần chính sách phù hợp để giảm chi phí đào tạo và thu hút người học".

Thạc sĩ Lê Phan Quốc phân tích: "TS trúng tuyển nhưng không nhập học là một dạng trúng tuyển ảo. Tỷ lệ ảo này không phải do một TS trúng tuyển nhiều trường mà do TS không thực sự mong muốn học ĐH nhưng vẫn đăng ký". Do đó, thạc sĩ Quốc cho biết trong một vài năm tới trường sẽ tiến hành khảo sát nguyên nhân việc TS trúng tuyển nhưng không đến nhập học. "Khi tìm ra được nguyên nhân thực sự, trường sẽ có những điều chỉnh phù hợp về tuyển sinh, đào tạo đúng với NV của người học", ông Quốc chia sẻ.

Liên quan vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân cho biết trường từng liên hệ với TS trúng tuyển nhưng không nhập học những năm trước để tìm hiểu lý do. Trong đó, một số nguyên nhân được TS chia sẻ như: đi du học, đi học nghề, không trúng tuyển đúng ngành yêu thích, học phí cao không theo học được… "Không chỉ không nhập học, qua quá trình đào tạo tỷ lệ sinh viên rơi rụng tùy trường tùy ngành sẽ tiếp tục ở mức 10 - 20% so với số trúng tuyển. Do đó, các trường phải nỗ lực rất nhiều để giữ chân người học", ông Nhân cho hay.