Xét tuyển tài năng ĐH Bách khoa Hà Nội: 5 ngành dự báo điểm chuẩn ngất ngưởng

Hôm nay, 26.5, ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức phỏng vấn những thí sinh đăng ký xét tuyển tài năng diện 1.3 (diện học sinh giỏi). Theo PGS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội, căn cứ vào hồ sơ và đăng ký nguyện vọng của thí sinh cho thấy, điểm chuẩn một số ngành có khả năng đụng trần hoặc gần chạm đến trần (100 điểm).



Mỗi hội đồng nhỏ gồm có 3 thành viên, phỏng vấn trực tuyến 15 thí sinh trong vòng 4,5 tiếng DUY THÀNH

Năm nay, số hồ sơ xét tuyển tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội tăng đột biến, chủ yếu do diện học sinh giỏi tăng (xem thông tin cụ thể ở đây). Vì thế nhà trường đã phải tăng số lượng hội đồng xét tuyển, đồng nghĩa với tăng số lượng giám khảo, kéo dài thời gian làm việc với thí sinh của hội đồng (từ 7 giờ sáng đến 18 giờ chiều, thay vì từ 7 giờ 30 như năm ngoái). Hình thức phỏng vấn là trực tuyến với tất cả thí sinh.

Theo kế hoạch, hội đồng xét tuyển chung gồm có 310 hội đồng nhỏ, mỗi hội đồng nhỏ có 3 giảng viên (chủ tịch, thư ký, ủy viên). Một nửa số hội đồng làm việc buổi sáng, nửa còn lại làm việc buổi chiều. Thành viên hội đồng đều là các những giảng viên đã có kinh nghiệm trong việc xin học bổng đi du học nước ngoài, có kinh nghiệm phỏng vấn thí sinh trong nhiều năm qua. Tất cả thầy cô đều đã được tập huấn trước khi thực hiện phỏng vấn thí sinh.

Quy trình làm việc của hội đồng ra sao?

Cũng theo PGS Vũ Duy Hải, dù số lượng thí sinh tăng đột biến nhưng do số lượng giám khảo đông nên các thầy cô không bị quá tải. Mỗi hội đồng được phân công phỏng vấn 15 thí sinh, mỗi thí sinh tối đa 15 phút. Khung thời gian làm việc với thí sinh của hội đồng là 270 phút (4,5 tiếng).

PGS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội NGỌC THẢO

"Nhà trường cũng đã thông báo khung giờ phỏng vấn cho thí sinh. Trong trường hợp đến lượt thí sinh mà phía các em có sự trục trặc về nối mạng thì các thầy cô sẽ gọi bạn tiếp theo, sau khi thí sinh xử lý xong thì em quay lại phỏng vấn. Sau khi kết thúc thời gian làm việc của các hội đồng buổi sáng cho thấy, 11 giờ 30 là các hội đồng đều phỏng vấn xong. Chỉ có 2 thí sinh do máy tính của các em trục trặc nên thời gian phỏng vấn của hai em này được chuyển sang ca chiều", PGS Vũ Duy Hải nói.

Để đảm bảo sự công bằng, khách quan, nguyên tắc phân chia hội đồng nhỏ là phân ngẫu nhiên. Tối 25.5, các thầy cô tham gia hội đồng mới được nhận thông báo qua email về việc mình sẽ tham gia hội đồng nào, tại phòng học nào.

6 giờ 45 sáng 26.5, các thầy cô có mặt tại phòng hội đồng chung để nhận túi hồ sơ, về phòng đã được phân công để thực hiện quy trình phỏng vấn. Trong túi hồ sơ gồm có tài khoản đăng nhập vào phần mềm phỏng vấn, thông tin những thí sinh mà hội đồng mình phỏng vấn.

Trong túi hồ sơ còn có các phiếu đánh giá thí sinh, trong đó có các câu hỏi dành cho thí sinh kèm theo barem điểm để thầy cô căn cứ vào đó chấm điểm theo thang điểm 20. Điểm phỏng vấn của thí sinh là trung bình cộng chia 3 của 3 thầy cô trong hội đồng. Nếu trong số 3 phiếu điểm có 2 phiếu chênh nhau từ 4 điểm trở lên thì điểm phỏng vấn được xem như không hợp lệ, các thầy cô phải xem xét lại kết quả phỏng vấn của mình.

"Trong các câu hỏi không có bất kỳ câu nào có tính chất kiểm tra kiến thức. Tất cả các câu hỏi có tính chất gợi mở để các em thể hiện được khả năng thuyết trình, khả năng nói của mình. Các nội dung mà các thầy cô cần thí sinh trình bày cũng đã được gửi đến cho các thí sinh để các em có sự chuẩn bị. Các em cần thể hiện được việc mình đã có sự tìm hiểu về ĐH Bách khoa Hà Nội, về ngành học mà mình đã chọn, giải thích được vì sao các em chọn ngành học đó, kế hoạch học tập sau khi đỗ…", PGS Vũ Duy Hải cho biết.

Thí sinh cần có chiến thuật tốt về đăng ký nguyện vọng

PGS Vũ Duy Hải còn cho biết thêm, vòng phỏng vấn chủ yếu để hội đồng đối chiếu xem mức độ tương thích giữa hồ sơ và biểu hiện năng lực thật của thí sinh (thông qua vòng phỏng vấn). Ngoài ra, trong vòng phỏng vấn thí sinh sẽ được hội đồng tư vấn thêm về việc chọn ngành. Chẳng hạn, nhiều em điểm tuy điểm hồ sơ cao nhưng lại gặp một số vấn đề về tâm lý, trong khi các em lại chọn những ngành học mà áp lực học hành rất căng thẳng, thì hội đồng sẽ tư vấn để thí sinh cân nhắc xem liệu mình có đủ vững vàng để vượt qua áp lực.

Cảnh làm việc ở một hội đồng DUY THÀNH

PGS Vũ Duy Hải nói: "Cạnh tranh trong xét tuyển tài năng năm nay rất căng thẳng, không chỉ do số lượng thí sinh tăng đột biến mà còn do các em tập trung đăng ký vào một số ngành hot: khoa học máy tính (IT1), kỹ thuật máy tính (IT2), kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (EE2), kỹ thuật điện tử viễn thông (ET1), kỹ thuật vi điện tử và công nghệ Nano (MS2). Những ngành này, tỷ lệ hồ sơ đăng ký so với chỉ tiêu trong nằm trong khoảng từ 300% - 500%".

Nếu có thí sinh đăng ký cả 2 nguyện vọng đều trong 5 ngành này, trong khi điểm hồ sơ không cao lắm, thì giám khảo sẽ tư vấn để thí sinh có sự lựa chọn phù hợp hơn, vì nếu để nguyên đăng ký nguyện vọng như ban đầu của em đó thì khả năng trượt cả 2 nguyện vọng là rất cao. Hội đồng sẽ khuyên em nên xem xét lại chiến thuật đăng ký, chẳng hạn như giữ lại một nguyện vọng, còn nguyện vọng thứ hai thì chuyển sang các ngành mà cơ hội đỗ cao hơn".

PGS Vũ Duy Hải nói thêm: "Có những em điểm xét tuyển có thể lên đến 90 điểm/100 (giả định là em đó đã đạt điểm tối đa, hoặc gần tối đa vòng phỏng vấn - PV) nhưng khả năng không đỗ cả 2 nguyện vọng trong nhóm 5 ngành hot kia có thể xảy ra. Vì dữ liệu hồ sơ cho thấy những bạn đăng ký vào 5 ngành đó đều là những bạn rất giỏi, điểm hồ sơ nhìn chung đều chạm trần.

Các ngành hot đó đều dành chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển dựa vào thi tốt nghiệp THPT, nhưng rất ít. Vì thế, các em cũng cần xác định, nếu muốn vào những ngành đó bằng phương thức này thì điểm thi tốt nghiệp THPT của các em cũng phải rất cao, tầm 29 - 30 điểm/3 môn".