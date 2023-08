Xét xử 13 cựu công an phường nhận tiền tỉ để thả người

13 bị cáo gồm: Phạm Thanh Tuấn (40 tuổi, cựu Trưởng Công an P.Phú Thọ Hòa từ tháng 4.2017 - 7.2020), Phan Văn Hòa (44 tuổi, cựu phó trưởng công an phường từ tháng 7.2018 - 7.2020, phụ trách tổ phòng chống tội phạm), Lê Văn Quý (57 tuổi, cựu phó trưởng công an phường từ tháng 3.2011 - 7.2020, phụ trách tổ cảnh sát khu vực - CSKV); 10 bị cáo còn lại đều là CSKV của Công an P.Phú Thọ Hòa: Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Phạm Ngọc Vy, Lê Đình Vũ, Võ Quang Kế, Trịnh Hoàng Dương, Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Minh Nhựt, Đỗ Hà Danh.



Theo cáo trạng, từ tháng 7.2018 - 4.2020, Ban chỉ huy Công an P.Phú Thọ Hòa gồm Phạm Thanh Tuấn, Phan Văn Hòa, Lê Văn Quý. Theo sự chỉ đạo của Tuấn, Công an P.Phú Thọ Hòa thành lập 2 tổ công tác gồm các bị cáo còn lại có nhiệm vụ tổ chức tuần tra trên địa bàn, nếu phát hiện các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy thì bắt giữ và đưa về trụ sở công an phường lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và ghi lời khai để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong khoảng thời gian trên, 9 cựu CSKV (trừ Đỗ Hà Danh) đã đưa về trụ sở công an phường 51 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng không thụ lý, không lập hồ sơ, không thu giữ niêm phong vật chứng theo quy định về quy trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố trong CAND.

Trên cơ sở tài liệu thu giữ, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã làm việc được 30/51 đối tượng, trong đó 29 đối tượng thừa nhận việc bị công an P.Phú Thọ Hòa bắt và đưa về trụ sở làm việc vì có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; một đối tượng không thừa nhận và không thu giữ được tài liệu liên quan.

TAND TP.HCM từng yêu cầu làm rõ nhiều tội danh khác Trước đó, cuối tháng 10.2022, TAND TP.HCM từng trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu xác định làm rõ các bị can có dấu hiệu của tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc", "tha trái pháp luật người phạm tội", "nhận hối lộ"… Tuy nhiên, CQĐT Viện KSND tối cao ra kết luận điều tra bổ sung cho rằng không đủ căn cứ để khởi tố vụ án, bị can với các tội danh trên.

Lời khai của 29 đối tượng thể hiện, sau khi bị bắt giữ đưa về công an phường, các cựu CSKV liên quan đã yêu cầu họ gọi điện cho người thân đem tiền đến nộp cho cán bộ Công an P.Phú Thọ Hòa để được tha về và không bị xử lý theo quy định. Khi người nhà, người thân của 29 đối tượng đem tiền theo yêu cầu của các bị cáo, thì các cựu CSKV hướng dẫn họ để tiền trên bể nước bồn cầu nhà vệ sinh của trụ sở công an phường.

Tổng số tiền gia đình 29 đối tượng đưa là gần 1,1 tỉ đồng, 2 chỉ vàng, 100 USD. Nhận tiền xong, các đối tượng liên quan được tha về nhà, không bị đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cáo trạng, tuy các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ lời khai của 29 đối tượng bị bắt giữ, gia đình các đối tượng và những người liên quan, đủ cơ sở xác định các bị cáo trong vụ án đã nhận lợi ích vật chất để tha cho các đối tượng không bị xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với 29 đối tượng bị Công an P.Phú Thọ Hòa bắt giữ, theo CQĐT, những người này có dấu hiệu của các tội về tàng trữ, hoặc vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy nhưng CQĐT không thu giữ được tang vật nên chưa đủ cơ sở xử lý trách nhiệm hình sự.