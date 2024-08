Xét xử 5 cầu thủ CLB Hà Tĩnh sử dụng ma túy: Đinh Thanh Trung chủ mưu

Ngoài cựu cầu thủ Đinh Thanh Trung 36 tuổi, còn có 4 cựu cầu thủ khác gồm: Dương Quang Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Trung Học (26 tuổi), Nguyễn Ngọc Thắng (22 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (21 tuổi).

Theo cáo trạng của VKSND TP.Hà Tĩnh, vào chiều ngày 4.5.2024, Công an thành phố Hà Tĩnh kiểm tra phòng 501 của khách sạn Bình Minh (thuộc tổ dân phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) thì phát hiện các bị can Đinh Thanh Trung, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Trung Học, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Trường có hành vi tổ chức cho nhau và tổ chức cho 5 cô gái sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, có một cô gái mới chỉ hơn 17 tuổi.

Các bị cáo trước tòa

Tại hiện trường, Công an thành phố Hà Tĩnh thu giữ hơn 1,9 gam ma túy dạng ketamine, khoảng 0,6 gam ma túy MDMA và 510 ml chất ma túy methamphetamine, MDMA, ketamine và nimetazepam mà các bị can Đinh Thanh Trung, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Trung Học, Nguyễn Ngọc Thắng và 4 người khác đang sử dụng.

Cơ quan chức năng xác định đây là vụ án đồng phạm, các bị can đều thống nhất ý chí góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó, bị can Đinh Thanh Trung giữ vai trò chủ mưu, là người khởi xướng, cung cấp địa điểm, trực tiếp đi lấy ma túy cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy và rủ một người đến sử dụng cùng; bị can Dương Quang Tuấn là người trực tiếp liên hệ mua và đi lấy ma túy, chuẩn bị công cụ, đồ vật để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trực tiếp xào ma túy ketamine cho người khác sử dụng, đưa ma túy cho người khác sử dụng và rủ một người đến sử dụng cùng; bị can Nguyễn Trung Học là người chuẩn bị nước ngọt để pha chế ma túy, đưa ma túy cho người khác sử dụng và rủ một người đến sử dụng cùng; bị can Nguyễn Ngọc Thắng là người chuẩn bị công cụ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa ma túy cho người khác sử dụng và là người chuẩn bị nước ngọt, đồ vật để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị can Đinh Thanh Trung

Theo cơ quan chức năng, các bị can đã làm trái với chủ trương, chính sách của Đảng, xâm phạm đến trật tự kiểm soát và quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn.

Nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của các bị can Đinh Thanh Trung, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Trung Học, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Trường là do sống trong môi trường xa gia đình, vì đua đòi và ham muốn của bản thân, mặc dù biết việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Hành vi của các bị can có tính chất nguy hiểm cao cho xã hội, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần của con người, bị Nhà nước và pháp luật nghiêm cấm.

Các bị can Đinh Thanh Trung, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Trung Học, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Trường đã tổ chức cho nhau và tổ chức cho 5 người khác sử dụng trái phép chất ma túy; trong đó tổ chức cho một người chỉ mới hơn 17 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy nên phải chịu tình tiết định khung là "Đối với 02 người trở lên" và "Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi".

5 cựu cầu thủ cùng 5 cô gái thời điểm bị công an bắt quả tang

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cơ quan chức năng thấy các bị can không có tình tiết tăng nặng nào.

Quá trình điều tra các bị can luôn thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại luật Hình sự.

Riêng các bị can Đinh Thanh Trung và Nguyễn Ngọc Thắng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bóng đá nên còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định.

Tuy nhiên tòa chưa tuyên án ngay trong ngày 20.8 mà tạm hoãn do thiếu luật sư bào chữa cho 1 bị cáo.