Kinh tế Địa ốc

Xét xử bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc vẽ dự án 'ma' chiếm đoạt 365 tỉ đồng

Đình Sơn
Đình Sơn
03/09/2025 15:08 GMT+7

Bị tố cáo vẽ hàng loạt dự án "ma", lừa bán cho hàng trăm người chiếm đoạt 365 tỉ đồng, bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát sắp bị đưa ra xét xử.

Ngày mai 4.9, TAND TP.HCM dự kiến sẽ xét xử bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phiên xét xử vào cuối tháng 8 nhưng các luật sư bào chữa cho bị cáo đều vắng mặt nên HĐXX dời lịch làm việc vào ngày 4.9.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2017, bà Phúc nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp tại khu vực TP.Thủ Đức (cũ) sau đó tự lập hàng loạt dự án "ma" như: Khu dân cư Nguyễn Xiển 1, 2 và 3; Khu dân cư Long Thuận, Long Thạnh Mỹ, Bưng Ông Thoàn 2; Khu dân cư Linh Xuân. Thực tế, bà Phúc chỉ ký hợp đồng đặt cọc, chưa thanh toán đủ tiền hoặc chưa sang tên, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất hay xin phép đầu tư hạ tầng.

Dù vậy, bà chủ địa ốc Thiên Ân Phát vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng, kêu gọi góp vốn đầu tư với nhiều khách hàng, chiếm đoạt hơn 192 tỉ đồng của 82 người.

Xét xử bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc vẽ dự án ma chiếm đoạt 365 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc vẽ dự án "ma" chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc còn bị cáo buộc sau khi lừa bán các nền đất cho khách hàng vẫn đưa thông tin gian dối về việc mình là người đứng tên các thửa đất đó để tiếp tục chuyển nhượng, chiếm đoạt thêm số tiền hơn 173 tỉ đồng của hàng chục người dân.

Khi nhiều khách hàng tìm đến đòi gắt gao, bà Phúc yêu cầu thanh lý hợp đồng với cam kết trả lại tiền cộng với khoản lợi nhuận. Tuy nhiên, bà này không trả tiền hoặc trả nhỏ giọt.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) đã nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều người dân đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (sinh năm 1980, thường trú 122/14A, đường số 11, khu phố 9, phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức) cùng một số cá nhân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức lập khu dân cư, phân lô đất nền ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm và nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy, nơi đây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào tháng 7.2020.

Báo Thanh Niên đã có nhiều bài viết phản ánh việc bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc bị nhiều khách hàng tố cáo hành vi lừa đảo, bán đất "ma" tại các dự án ở TP.HCM. Rất nhiều lần khách hàng đã kéo đến các cơ quan chức năng giăng băng rôn, cũng như đâm đơn tố cáo khắp nơi hành vi lừa đảo của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc.

