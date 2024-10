Xét xử cựu đại tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an TP.Mỹ Tho

Ngày 23.10, TAND TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ đối với 3 bị cáo, gồm: Đoàn Văn Thanh, cựu đại tá, Trưởng công an TP.Mỹ Tho, Võ Trần Chí Công (40 tuổi), Phạm Thị Quỳnh Anh (39 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho). Chí Công và Quỳnh Anh là cựu cán bộ Đội xử lý vi phạm hành chính, Công an TP.Mỹ Tho.

Bị cáo Đoàn Văn Thanh, cựu Trưởng công an TP.Mỹ Tho ẢNH: B.B

Ngày 12.6, Viện KSND tỉnh Tiền Giang ban hành cáo trạng truy tố Đoàn Văn Thanh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 - 2016, có 253 hồ sơ vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông và trật tự được đại tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng công an TP.Mỹ Tho, bút phê chỉ đạo phạt cảnh cáo vì các hồ sơ này được người thân hoặc người trực tiếp vi phạm có đơn xin được "phạt cảnh cáo" với nhiều lý do.

Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho ngân sách hơn 650 triệu đồng, trong đó có 10 hồ sơ gây thiệt hại trên 10 triệu đồng, với tổng số tiền hơn 183 triệu đồng. Mặc dù đại tá Thanh bút phê hoàn toàn vì "tình đồng chí"… và không có tiêu cực, vụ lợi nhưng đã cấu thành tội phạm. Đoàn Văn Thanh đã nộp số tiền 650 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Võ Trần Chí Công và Phạm Thị Quỳnh Anh là đồng phạm với Thanh. Cụ thể, Công là cán bộ phụ trách tổ xử lý tại Đội CSGT Công an TP.Mỹ Tho (2013 - 2014), đã không xử phạt hành chính 130 hồ sơ nêu trên theo chỉ đạo "phạt cảnh cáo" của Thanh, gây thiệt hại 385 triệu đồng; Phạm Thị Quỳnh Anh là cán bộ phụ trách tổ xử lý tại Đội CSGT Công an TP.Mỹ Tho (2015 - 2016) đã xử lý sai quy định 42 hồ sơ vi phạm hành chính theo chỉ đạo "phạt cảnh cáo" của Thanh gây thiệt hại 166 triệu đồng.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tiền Giang cũng xác định, giai đoạn 2013 - 2016, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ và thượng tá Đoàn Văn Thơ, cùng là nguyên Phó trưởng công an TP.Mỹ Tho, cũng có chỉ đạo cấp dưới "phạt cảnh cáo" tổng cộng 37 hồ sơ vi phạm hành chính, gây thiệt hại tổng cộng hơn 57 triệu đồng, trong đó có 1 hồ sơ trên 10 triệu đồng do ông Kỳ chỉ đạo.

Tuy nhiên, do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang không biết cán bộ nào đã trực tiếp xử lý hồ sơ theo chỉ đạo của thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ nên không đủ cơ sở xử lý trách nhiệm hình sự. Thượng tá Đoàn Văn Thơ cũng không bị xử lý trách nhiệm hình sự vì các hồ sơ mà ông chỉ đạo "phạt cảnh cáo" không có hồ sơ vi phạm trên 10 triệu đồng.

Đại diện Viện KSND TP.Mỹ Tho giữ quyền công tố tại tòa ẢNH: B.B

Cáo trạng truy tố Đoàn Văn Thành và 2 đồng phạm cũng khẳng định trong vụ án này không có tiêu cực, chỉ vì quan hệ "tình đồng chí".

Sau khi cáo trạng truy tố, Đoàn Văn Thanh nhiều lần có đơn khiếu nại và kêu oan lên các cơ quan có thẩm quyền của T.Ư và địa phương vì không đồng tình với cáo trạng.

Trong quá trình điều tra, truy tố 3 bị cáo, có 24 cán bộ (đương chức và nghỉ hưu công tác trong và ngoài ngành công an ở Tiền Giang) có đơn tập thể gửi Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tiền Giang và Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang xin được nộp phạt cho thân nhân do trước đó có xin (giúp cho người thân) bị cáo Đoàn Văn Thanh phạt cảnh cáo.