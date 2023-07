Xét xử đại án 'chuyến bay giải cứu': Doanh nghiệp tố bị ép đưa phong bì

N Ữ BỊ CÁO XIN ĐI TÙ THAY CHO CỰU THIẾU TƯỚNG CÔNG AN

Theo cáo buộc, để được cấp phép 109 chuyến bay, các bị cáo Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng dùng hơn 38,5 tỉ đồng để hối lộ nhiều quan chức. Khi vụ án dần bị phanh phui, bà Hằng và ông Sơn chi thêm 2,65 triệu USD (hơn 61 tỉ đồng) để đưa cho cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nhờ bị cáo Tuấn kết nối với bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an), nhằm lo lót cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Đến nay, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Hưng lừa đảo chiếm đoạt 800.000 USD, số còn lại bị cáo Tuấn phải chịu trách nhiệm về tội môi giới hối lộ.

Nói lời sau cùng, bị cáo Hằng cho biết ngay sau khi phát hiện lỗi lầm của bản thân, bị cáo từng muốn ra tự thú, nhưng rồi "sự việc đáng tiếc" (phi vụ "chạy án" - PV) đã xảy ra. Nữ bị cáo mong được hưởng khoan hồng, đồng thời xin giảm nhẹ cho bị cáo Tuấn, thậm chí "nếu được, bị cáo xin được cộng những ngày tháng bị giam của anh Tuấn vào bản án của bị cáo để anh ấy được về chăm sóc mẹ già và chữa bệnh".

Về phần mình, bị cáo Tuấn từng nói coi Hằng như em gái, đứng ra làm trung gian "chạy án" là bởi nể nang, tin người và thương người; suốt 44 năm công tác, bị cáo luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện, cuối cùng lại vấp ngã khi chuẩn bị nghỉ. Trong khi đó, bị cáo Hưng một mực kêu oan từ đầu tới cuối.