Xét xử ‘đại án’ Việt Á: Nhiều bị cáo được đồng nghiệp xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 4.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm, xét xử 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á (Việt Á), Bộ Y tế, Bộ KH-CN và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Xin giảm nhẹ cho đồng nghiệp cũ

Được nói tại tòa, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An mong HĐXX xem xét công, tội và bối cảnh để giảm nhẹ cho các bị cáo từng công tác tại đơn vị này. Về phần thiệt hại, đại diện CDC Nghệ An không có ý kiến vì theo quy định của pháp luật, các bị cáo liên quan phải có trách nhiệm khắc phục.

xin giảm nhẹ cho các bị cáo

Tương tự, ông Ngô Phát Đạt, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương tại tòa cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là cựu cán bộ của đơn vị mình, vì họ đã có nhiều thành tích trong quá trình phòng, chống dịch và không vụ lợi.

Theo cáo trạng, tại Nghệ An, để phục vụ công tác phòng, chống dịch, từ tháng 7.2020 đến tháng 11.2021, bị cáo Nguyễn Văn Định, cựu Giám đốc CDC Nghệ An, đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Hồng Thắm, cựu Kế toán trưởng CDC Nghệ An, trao đổi và thống nhất với các bị cáo ở Việt Á để CDC Nghệ An ứng kit test để dùng trước rồi hợp thức thủ tục đấu thầu để ký hợp đồng, thanh quyết toán sau.

Những sai phạm của các bị cáo ở CDC Nghệ An đã gây thiệt hại hơn 16 tỉ đồng.

Các bị cáo trong vụ án

Tại tòa, bị cáo Định thừa nhận cáo trạng truy tố là hoàn toàn xác đáng. Song ông Định khai không quen biết ai ở Việt Á, nhưng do thực tế cấp bách, với tư cách Giám đốc CDC, ông Định đã chỉ đạo "vay" kit test để phục vụ chống dịch chứ không có vụ lợi.

Ông Định khẳng định trước khi vay có gọi điện hỏi ý kiến lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An và được thông qua, nhưng không có văn bản.

Từ chối tiền tỉ từ Việt Á

Tương tự, tại Bình Dương, khi dịch bùng phát, CDC Bình Dương đang dùng kit test của hãng Roche và test tách chiết của Công ty VNDAT. Song, bị cáo Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương, đã chỉ đạo bị cáo Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên xét nghiệm của trung tâm này liên hệ với Công ty Việt Á và Công ty VNDAT để CDC Bình Dương ứng kit test của Việt Á và test tách của VNDAT sử dụng trước, sau đó hợp thức thủ tục đấu thầu để thanh, quyết toán.

Hành vi của các bị cáo kể trên và các bị cáo liên quan đã gây thiệt hại hơn 55 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thành Danh

Theo cáo trạng, sau khi được CDC Bình Dương thanh toán tiền, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo cấp dưới chi "hoa hồng" để cảm ơn bị cáo Tiêu Quốc Cường, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính kiêm Kế toán trưởng Sở Y tế Bình Dương, 3 lần tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng; đưa bà Xuyên 2 lần tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, Việt Á còn chi cho ông Danh và một lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương, song 2 người này đều không nhận. Do đó, nhân viên Việt Á báo cáo Việt và chuyển lại 4,2 tỉ đồng về công ty.

Tại tòa, ông Nguyễn Thành Danh cũng thừa nhận cáo trạng truy tố mình về tội vi phạm quy định về đấu thầu là đúng người, đúng tội.

Khai tại tòa, ông Danh cho hay, quá trình làm việc không có ai thỏa thuận hay đưa lợi ích vật chất gì cho ông. Việc CDC Bình Dương vay kit test để dùng trước rồi thanh toán sau là từ cấp trên, nhưng đã ý thức được hành vi vi phạm của mình, vô tình phạm pháp.

"Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo vô tình vi phạm pháp luật về đấu thầu, mong HĐXX xem xét", bị cáo Danh nói tại tòa.



Bị cáo buộc tiếp tay cho sai phạm của các cán bộ CDC Bình Dương, bị cáo Tiêu Quốc Cường thừa nhận cáo trạng truy tố mình là đúng. Song ông Cường cho hay mình đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận của Việt Á để khắc phục hậu quả.