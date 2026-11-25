Theo thông báo của cơ quan chức năng, vào sáng 26.11, TAND khu vực 16 - TP.HCM mở phiên tòa lưu động tại Văn phòng khu phố Hòa Lân 2 (phường Thuận Giao, TP.HCM) xét xử sơ thẩm Triệu Thị Tâm (55 tuổi, quê Cần Thơ), bảo mẫu Trường mầm non Lá Xanh (phường Thuận Giao) về tội hành hạ người khác.

Việc đưa vụ án ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời góp phần phòng ngừa các hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em.

Vụ bảo mẫu Triệu Thị Tâm bạo hành trẻ được xét xử lưu động vào ngày 26.11 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã thông tin, tối ngày 6.8, Công an phường Thuận Giao ghi nhận 1 đoạn clip dài khoảng 34 giây đăng trên mạng xã hội TikTok trong đó xác định Triệu Thị Tâm đã dùng dây thun bắn liên tiếp vào chân của 2 trẻ nhỏ trong lớp học và còn dùng tay bạo hành trẻ.

Sau khi công an vào cuộc xác minh, bảo mẫu Triệu Thị Tâm đã thừa nhận hành vi của mình và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Thị Tâm về hành vi hành hạ người khác.

Trường mầm non Lá Xanh hiện đã giải thể ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại thời điểm xảy ra vụ bạo hành trẻ Trường mầm non Lá Xanh có 68 trẻ/3 lớp; trong đó có 20 trẻ (nhóm 25 - 36 tháng tuổi), 28 trẻ lớp mầm và 20 trẻ lớp chồi.

Sau đó, Trường mầm non Lá Xanh bị tạm đình chỉ hoạt động và có 11 trẻ được gia đình đưa về chăm sóc tại nhà, số trẻ còn lại được phối hợp đưa đến các cơ sở mầm non lân cận để tiếp tục học tập.

Trường mầm non Lá Xanh cũng đã ngừng hoạt động từ khi xảy ra vụ việc cho đến nay và đã được cơ quan chức năng phường Thuận Giao chấp thuận cho giải thể.