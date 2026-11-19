Ngày 19.11, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) cho biết đã phát hiện và bắt giữ Shao ZhenQuan (58 tuổi), Zhang Jinzhu (42 tuổi), cùng mang quốc tịch Trung Quốc, đang bị Công an Trung Quốc truy nã quốc tế, và bàn giao cho cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Shao ZhenQuan (bên trái) và Zhang Jinzhu tại trụ sở công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an phường Phú Lợi, thực hiện cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép trên địa bàn, ngày 16.11, Công an phường Phú Lợi đã phát hiện Shao ZhenQuan và Zhang Jinzhu có thông tin nhân thân trùng khớp với lệnh truy nã quốc tế của Công an Trung Quốc theo văn bản trao đổi của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Qua xác minh làm rõ, Công an phường Phú Lợi phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM đưa Shao ZhenQuan, Zhang Jinzhu về trụ sở để làm rõ. Hai người này đã khai nhận thông tin, hành vi liên quan đến lệnh truy nã của Công an Trung Quốc.

Công an phường Phú Lợi tiến hành thủ tục bàn giao người bị truy nã quốc tế cho cấp có thẩm quyền xử lý ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hiện Công an phường Phú Lợi đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, đề xuất chuyển giao Shao ZhenQuan và Zhang Jinzhu cho đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Phú Lợi cũng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh lưu trú, hộ gia đình cho người nước ngoài thuê nhà nghiêm túc thực hiện khai báo tạm trú theo quy định; chủ động phối hợp với lực lượng công an trong công tác quản lý người nước ngoài, kịp thời thông báo khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.