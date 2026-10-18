Ngủ trên ô tô, di chuyển liên tục ở TP.HCM để trốn truy nã vẫn không thoát

Ngày 18.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin Công an xã Măng Đen đã phối hợp công an các đơn vị, địa phương bắt giữ H.N.T (đối tượng bị truy nã nguy hiểm) về hành vi cố ý gây thương tích, khi T. đang lẩn trốn tại phường Thuận Giao, TP.HCM.

Công an xã Măng Đen bắt H.N.T ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Trước đó, ngày 14.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã đối với H.N.T về tội cố ý gây thương tích, theo khoản 2, điều 134 bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, sau khi bị truy nã, T. rời khỏi địa phương, vào TP.HCM. Để tránh bị phát hiện, T. cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân, hủy số điện thoại, xóa các tài khoản mạng xã hội.

Đáng chú ý, T. không thuê nhà trọ hoặc lưu trú tại một địa điểm cố định mà ngủ trực tiếp trên ô tô, liên tục di chuyển qua nhiều nơi. Những thủ đoạn này gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Măng Đen xác định T. đang lẩn trốn tại phường Thuận Giao, TP.HCM. Sau khi xác định vị trí của đối tượng, tổ công tác phối hợp với công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng vây bắt, khống chế T. nhanh chóng, an toàn, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Hiện Công an xã Măng Đen đã hoàn tất thủ tục bàn giao H.N.T cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

