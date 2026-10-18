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    Sát hại bạn thân cướp vàng rồi vượt ngục, lẩn trốn 43 năm dưới tên giả

    Hải Phong
    Hải Phong
    Sau 43 năm trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết (69 tuổi), người bị kết án tù chung thân về tội giết người, cướp của đã bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ khi đang sinh sống dưới tên giả tại Lâm Đồng.

    Ngày 18.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã di lý Nguyễn Thị Tuyết (69 tuổi, quê xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa cũ, nay là xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định.

    Sát hại bạn thân cướp vàng rồi vượt ngục, lẩn trốn 43 năm dưới tên giả- Ảnh 1.

    Công an di lý Nguyễn Thị Tuyết về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi

    ẢNH: THÀNH SỰ

    Theo thông tin từ cơ quan công an, năm 1979, Nguyễn Thị Tuyết sát hại bà Phạm Thị Phước (lúc đó 22 tuổi, người bạn thân của Tuyết, cùng địa phương) để cướp sợi dây chuyền và đôi bông tai bằng vàng. 

    Sau khi gây án, bà Tuyết bỏ trốn nhưng bị Công an tỉnh Nghĩa Bình (cũ) bắt giữ. Sau đó bị tuyên phạt tù chung thân về các tội giết người và cướp của.

    Năm 1983, trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Kim Sơn (Gia Lai), bà Tuyết bỏ trốn, bị Công an tỉnh Nghĩa Bình (cũ) phát lệnh truy nã.

    Trong thời gian lẩn trốn, bà này thay đổi danh tính thành Trần Thị Bích Liên, đổi năm sinh là năm 1962, rồi đến sinh sống tại thôn Cát An, xã Cát Tiên 2 (tỉnh Lâm Đồng). Tại đây, Nguyễn Thị Tuyết (dưới tên giả Bích Liên) lập gia đình, lấy chồng và sinh con...

    Sát hại bạn thân cướp vàng rồi vượt ngục, lẩn trốn 43 năm dưới tên giả- Ảnh 2.

    Nguyễn Thị Tuyết tại cơ quan công an

    ẢNH: THÀNH SỰ

    Sau 43 năm lẩn trốn, ngày 16.10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức truy bắt bà Nguyễn Thị Tuyết. Việc bắt giữ khiến gia đình bà này và người dân địa phương bất ngờ.

    Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã di lý bà Nguyễn Thị Tuyết về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.

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