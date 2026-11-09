Phát hiện vật nghi sọ người sau một trường đại học ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện khi một người dân đi tập thể dục trên đường Lương Văn Can, đoạn giao với đường Hồ Xuân Hương, khu vực phía sau Trường đại học Kinh tế - Luật TP.HCM. Thấy vật thể có hình dạng nghi là sọ người nằm ven đường, người dân đã trình báo cơ quan chức năng phường Linh Xuân.

Khu vực phía sau một trường đại học, nơi người dân phát hiện vật nghi là sọ người ẢNH: NI NA

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Linh Xuân nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện một hộp sọ người cùng nhiều đoạn xương nghi thuộc các bộ phận khác của cơ thể.

Nhận định ban đầu, người này có thể đã tử vong từ lâu, thi thể phân hủy, chỉ còn lại bộ xương. Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 9.11, lực lượng Công an TP.HCM vẫn túc trực tại hiện trường, tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực phát hiện vật nghi là sọ người để khám nghiệm, điều tra ẢNH: NI NA

Trao đổi về vụ việc, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Chủ tịch UBND phường Linh Xuân, cho biết địa phương đang phối hợp các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh, làm rõ sự việc. Lực lượng chức năng cũng đang tiến hành lấy mẫu ADN từ các dấu vết thu thập tại hiện trường nhằm xác định danh tính người tử vong, đồng thời phục vụ quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân.



