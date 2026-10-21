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    Khánh Hòa bắt giữ nghi phạm giết người sau gần 7 năm trốn truy nã

    Kỳ Nam
    Kỳ Nam
    Sau gần 7 năm lẩn trốn, Phan Văn Chương (29 tuổi, ở Khánh Hòa), bị truy nã về tội giết người và gây rối trật tự công cộng, đã bị công an bắt giữ.

    Ngày 21.10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Phan Văn Chương (29 tuổi, ở tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi, Khánh Hòa), người bị truy nã về tội giết người sau gần 7 năm lẩn trốn.

    Khánh Hòa bắt giữ nghi phạm giết người sau gần 7 năm trốn truy nã - Ảnh 1.

    Phan Văn Chương bị truy nã về tội giết người, bị bắt giữ sau gần 7 năm lẩn trốn

    ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

    Theo hồ sơ vụ án, tối 26.11.2019, trong lúc ăn nhậu tại nhà một người dân ở thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh (cũ), Chương xảy ra mâu thuẫn với anh N.H.P (36 tuổi, ở địa phương).

    Trong lúc xô xát, Chương dùng dao xếp đâm một nhát vào ngực trái anh P. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Chương bỏ trốn khỏi địa phương.

    Ngày 3.12.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã đối với Chương về hành vi giết người. Ngoài vụ án trên, cơ quan điều tra xác định ngày 15.3.2019, Chương gây rối trật tự công cộng tại thôn Phú Sơn, xã Cam Phú, TP.Cam Ranh (cũ), rồi bỏ trốn.

    Khánh Hòa bắt giữ nghi phạm giết người sau gần 7 năm trốn truy nã - Ảnh 2.

    Lệnh truy nã bị can Chương

    ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

    Ngày 18.8.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ra quyết định truy nã số 840 đối với Chương về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đến ngày 19.10.2026, sau gần 7 năm lẩn trốn, Chương bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.

    Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Phan Văn Chương theo quy định pháp luật.

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