Xét xử phúc thẩm Trang Nemo và đồng phạm

Theo dự kiến, ngày 8.9, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo) và 3 đồng phạm về tội "gây rối trật tự công cộng”.

Trang Nemo trong phiên tòa sơ thẩm NHẬT THỊNH

Phiên tòa do ông Nguyễn Văn Hà làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa là ông Lê Viễn Phương và bà Hồ Thị Thanh Xuân.

Trong phiên tòa này, bị cáo Trang có 1 luật sư bào chữa cho mình.

Trước đó, ngày 16.6, TAND Q.1 (TP.HCM) tuyên phạt bị cáo Trang Nemo và 2 bị cáo Phạm Quyền Quy và Nguyễn Ngọc Khương cùng 9 tháng tù; bị cáo Phan Hoàng Nam 1 năm tù.

Sau phán quyết trên, Trang Nemo và 2 bị cáo Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương kháng cáo xin hưởng án treo. Riêng bị cáo Phan Hoàng Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trang Nemo và đồng phạm NGỌC DƯƠNG

Đồng thời, người liên quan trong vụ án là chị Phạm Lệ Khanh cũng kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét xử lý Trang Nemo và đồng phạm thêm hành vi cố ý gây thương tích, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1). Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh hàng online nên Trang Nemo hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết.

Chiều 16.1.2022, chị My cùng 2 chị Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, chị My và chị Yến vào cửa hàng gặp Trang Nemo để xin lỗi vì đã sử dụng hình ảnh của Trang Nemo khi bán hàng; còn chị Khanh đứng ở ngoài. Vụ việc xin lỗi được Trang Nemo livestream trên mạng xã hội.

Theo diễn biến, khi xin lỗi, giữa Trang Nemo và các bên có lời qua tiếng lại. Khi ra ngoài cửa hàng, chị Phạm Lệ Khanh nói với Trang Nemo: "Mày không biết đụng vào ai đâu. Mày ra đường mày coi chừng tao!".

Bực tức, Trang Nemo dùng tay giật khẩu trang của chị Khanh đang đeo giơ lên, rồi vứt bỏ xuống đường. Sau đó, các bị cáo lao vào đánh chị Khanh.

Vụ việc xảy ra giữa Trang Nemo và một số người liên quan trên đã gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Nguyễn Trãi trong một khoảng thời gian nên UBND P.Nguyễn Cư Trinh đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định pháp luật.