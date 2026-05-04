Xét xử vắng mặt, em trai bà Hứa Thị Phấn lãnh 12 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều 4.5, TAND TP.HCM tuyên án đối với 9 bị cáo là các cựu cán bộ ngân hàng và các bị cáo tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ (gọi tắt Công ty Phú Mỹ) do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT, về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: PHAN THƯƠNG

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, hiện bà Phấn đã chết nên không xử lý hình sự đối với bà.

Các bị cáo trong vụ án đều là người có trình độ, nhận thức pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt tiền của một ngân hàng ở TP.HCM.

Đối với bị cáo Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn), hiện bỏ trốn, bị truy nã, cơ quan tiến hành tố tụng vận động về đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa trình diện nên cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo này.

Từ phân tích trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hứa Xường 12 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai cựu cán bộ ngân hàng là Phạm Thị Mai Toan và Trần Thị Bích Ngọ (cựu phó giám đốc của một ngân hàng ở TP.HCM) mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Liên quan đến vụ án, 6 bị cáo khác cũng phải lãnh từ 3 năm đến 6 năm tù.

Ngân hàng đã thu hồi toàn bộ nợ

Theo cáo buộc, Công ty Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn là Chủ tịch HĐQT (bà Phấn đã mất vào tháng 2.2023), được giao phần đất có diện tích 279.269 m² tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM.

Trong đó, phần diện tích 240.000 m² phải thực hiện góp vốn vào liên doanh là Công ty Phú Mỹ Á Châu, đã được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án Garden City. Phần diện tích 39.269 m², Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vì vậy, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng tài sản (bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản hình thành trên đất, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh...) thuộc dự án có diện tích 279.269 m².

Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, không đủ khả năng trả nợ, không có chứng từ chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích và không có quyền thế chấp 279.269 m² tại Khu 13D.

Tuy nhiên, thực hiện theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, nhiều bị cáo là người nhà, người quen, nhân viên được bà nhờ đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ, gồm: Trần Hoàng Trinh (Giám đốc, thành viên HĐQT; người đại diện theo pháp luật); Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng (đều là thành viên HĐQT) đã ký các biên bản HĐQT và các tài liệu, chứng từ hoàn thiện khống để vay vốn ngân hàng trái quy định.

Từ đó, bà Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền 249 tỉ đồng, đã trả 170 tỉ đồng, hiện còn 89 tỉ đồng. Đến nay, Công ty Phú Mỹ có bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ là 16 tỉ đồng, còn chiếm đoạt số tiền 73 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng cho biết quá trình xét xử, phía gia đình bị cáo Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn) đã bổ sung 6 bất động sản cho ngân hàng để khắc phục hậu quả. Ngân hàng đã tiến hành bán đấu giá khoản nợ, thu được số tiền 80,6 tỉ đồng. Từ đó, thiệt hại của ngân hàng hiện không còn.







