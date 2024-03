Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy tại Công ty Công Lý

Ngày 16.8.2019, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau. Cùng ngày, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có quyết định khởi tố bị can đối với Tô Công Lý về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 19.3.2020, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có quyết định khởi tố bị can đối với Tô Hoài Dân, Nguyễn Bá Đam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 16.4.2021, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau. Ngày 27.10. 2022, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có quyết định phục hồi điều tra đối với vụ án trên.