Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát sau Tết Nguyên đán

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), bị can Trương Mỹ Lan đã có hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng tiền do phạm tội để mua gom bất động sản trên toàn quốc, đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư.