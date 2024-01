Vụ án Vạn Thịnh Phát: TAND TP.HCM tiếp nhận 6 tấn hồ sơ, gần 1 triệu bút lục

Ngày 10.1, Chánh văn phòng TAND TP.HCM Phạm Ngọc Duy thông tin TAND TP.HCM đã thụ lý, phân công Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản giải quyết vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm có hành vi sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 304.000 tỉ đồng.

Chánh văn phòng TAND TP.HCM Phạm Ngọc Duy thông tin về việc xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 PHAN THƯƠNG

Lắp đặt hệ thống PCCC, camera an ninh bảo vệ tài liệu vụ án Vạn Thịnh Phát

Ông Phạm Ngọc Duy cho biết, trước khi TAND TP.HCM tiếp nhận hồ sơ, phía tòa án đã lường trước hồ sơ vụ án nhiều, sẽ có hàng trăm luật sư tham gia bào chữa cho 86 bị can cùng nhiều cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ án. Do vậy, tòa án chuẩn bị một phòng riêng đựng hồ sơ, tạo điều kiện để các luật sư sao chụp, nghiên cứu tài liệu; lắp đặt hệ thống PCCC, camera để đảm bảo an ninh.

"Sau khi thụ lý vụ án, lãnh đạo TAND TP.HCM đã phân công Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản giải quyết vụ án. Đồng thời, TAND TP.HCM đang chuẩn bị cho công tác xét xử vụ án sau Tết Nguyên đán 2024", Chánh văn phòng TAND TP.HCM cho biết.

Cũng theo ông Phạm Ngọc Duy, vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến sai phạm trong hoạt động tín dụng tại SCB có gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ (nặng khoảng 6 tấn), với khoảng 1 triệu bút lục.



104 thùng hồ sơ, nặng khoảng 6 tấn với khoảng 1 triệu bút lục của vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt tiền của SCB PHAN THƯƠNG

Tham ô của SCB hơn 304.000 tỉ đồng

Trước đó, ở giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát, ngày 13.12.2023, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP.HCM để xét xử đối với 86 bị can.

Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cơ quan tố tụng, bà Trương Mỹ Lan là người điều hành "đế chế" Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp lớn nhỏ, trong và ngoài nước. Để có nguồn vốn duy trì họat động "hệ sinh thái" doanh nghiệp khổng lồ này, bà Lan tìm cách thâu tóm SCB, nhằm biến ngân hàng trở thành công cụ tài chính của mình.



Thông qua chiêu trò thu gom cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên hộ, bà Trương Mỹ Lan sở hữu tới hơn 91,5% cổ phần SCB. Với tỷ lệ cổ phần gần như tuyệt đối, cộng thêm việc cài cắm nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, bà Lan nắm quyền chi phối mọi hoạt động của ngân hàng, dù không đứng tên trong thành phần ban lãnh đạo.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nghiên cứu hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát tại TAND TP.HCM PHAN THƯƠNG

Trong 10 năm, từ năm 2012 - 2022, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm đã được SCB giải ngân hàng ngàn khoản vay, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng. Tuy nhiên, phần lớn hồ sơ khoản vay được lập khống, tài sản đảm bảo không đủ giá trị pháp lý. Tính đến tháng 10.2022, tổng dư nợ không có khả năng thu hồi là hơn 677.000 tỉ đồng; sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt hại gây ra là hơn 498.000 tỉ đồng.

Trong số thiệt hại trên, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô tài sản của SCB hơn 304.000 tỉ đồng, cùng với đó là hơn 129.000 tỉ đồng tiền lãi và chi phí phát sinh.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố đến khung tử hình T.N

Để sai phạm có thể diễn ra suốt 10 năm mà không bị ngăn chặn, ngoài thủ đoạn đến từ bà Trương Mỹ Lan và các bị can, cơ quan tố tụng xác định một phần nguyên nhân đến từ sự tiếp tay của các cán bộ thanh tra của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Trong số 18 thành viên đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn bị truy tố tội nhận hối lộ 5,2 triệu USD; 10 người bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 7 người không bị xử lý hình sự...

Các luật sư nghiên cứu, sao chụp hồ sơ vụ án PHAN THƯƠNG

Bộ Công an đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát

Bộ Công an đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó tập trung điều tra 2 tội danh chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến phát hành trái phiếu và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hành vi phát hành trái phiếu, Bộ Công an xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập rồi phát hành 25 gói trái phiếu, lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Bộ Công an tiếp tục đề nghị những nhà đầu tư mua trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm cần đến công an địa phương nơi bị hại đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu để trình báo.