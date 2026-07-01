Xét xử vụ khai thác lậu quặng titan trị giá 1.508 tỉ đồng

Sáng nay (1.7), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án khai thác trái phép 459.000 tấn quặng titan xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Bị cáo Phan Thành Muôn (cựu Chủ tịch Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh) ẢNH: THẢO NHÂN

Trong số này, bị cáo Phan Thành Muôn (cựu Chủ tịch Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ".

Bị cáo Huang ShangXia (quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) bị truy tố về các tội "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, bị truy tố về các tội "buôn lậu" và "đưa hối lộ".

Liên quan đến vụ án, bị cáo Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyện và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ) và Lê Văn Hưng (cựu công chức thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), cùng bị truy tố về tội "nhận hối lộ".

Theo cáo buộc, từ năm 2021 - 2024, bị cáo Phan Thành Muôn cùng một số cá nhân giữ vai trò khác nhau tại Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh và Liên đoàn địa chất Trung Trung bộ đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép với hơn 459.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỉ đồng.

28 bị cáo tại phiên tòa ẢNH: THẢO NHÂN

Cựu cán bộ nhận hối lộ bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh

Quá trình này, Muôn đã đưa hối lộ cho bị cáo Phan Thị Xuân Thu và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỉ đồng cho một số cá nhân là thành viên tổ giám sát để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh.

Cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định Muôn thỏa thuận bán quặng cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại về thuế hơn 50 tỉ đồng.

Một trong các đầu mối mua quặng là Huang ShangXia. Bị cáo này thỏa thuận mua quặng với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế. Sau đó, Huang ShangXia cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (khoáng vật titan - sắt ôxit có từ tính yếu) không đủ hàm lượng xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95,9 tỉ đồng.

Đáng chú ý, để giúp Huang ShangXia thực hiện hành vi buôn lậu, bị cáo Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho bị cáo Lê Văn Hưng (cựu cán bộ hải quan) hơn 8,5 tỉ đồng, nhằm tráo mẫu giám định, che giấu, hợp thức hóa cho việc xuất khẩu quặng trái phép…

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 8.7.