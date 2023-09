Xét xử vụ mua bán 2 kg ma túy: Một án tử hình, một án chung thân

Ngày 11.9, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Trực (45 tuổi) tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Nguyễn Thế Viên (35 tuổi, cùng ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước) án tù chung thân về 2 tội danh mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, Viên và Trực đều là người nghiện ma túy. Ngày 17.8.2021, Trực nhờ Viên đến khu vực ngã ba Cây Khô thuộc H.Phú Giáo (Bình Dương) nhận ma túy từ một người không rõ lai lịch mang về Bình Phước giao cho Trực.

Lê Minh Trực và Nguyễn Thế Viên tại phiên tòa chiều 11.9 HOÀNG GIÁP

Khi Viên về đến bên trong cổng sân nhà Trực thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện bắt quả tang, thu giữ hơn 2 kg ma túy loại Methamphetamine.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước thực hiện khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trực. Do Trực không chấp hành, lực lượng công an đã cắt cửa sổ phòng khách để thực hiện khám xét chỗ ở của Trực và thu giữ thêm 0,2 gam ma túy loại Methamphetamine.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Trực vừa là người chủ mưu, đồng thời là người liên lạc, giao dịch mua bán trái phép ma túy tại địa bàn tỉnh Bình Dương sau đó mang về bán cho những người nghiện.

Riêng Viên biết rõ Trực là người mua bán trái phép chất ma túy, nhưng vẫn đồng ý đi nhận ma túy mang về cho Trực và được Trực trả công bằng ma túy. Ngoài ra, Viên còn có hành vi tàng trữ trái phép tại chỗ ở một khẩu súng quân dụng.



Qua xem xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lê Minh Trực mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; tuyên phạt Nguyễn Thế Viên mức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là chung thân.