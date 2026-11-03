Xiaomi 'hồi sinh' mẫu điện thoại Redmi từ năm 2024

Xiaomi vừa âm thầm giới thiệu chiếc điện thoại Redmi M100 Pro tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, đây không phải là một sản phẩm hoàn toàn mới, bởi thực chất các thông số kỹ thuật của máy khá tương tự như chiếc Redmi Note 14 Pro dành cho thị trường Trung Quốc. Với mức giá khởi điểm 2.499 nhân dân tệ (khoảng 9,66 triệu đồng), Redmi M100 Pro không được đánh giá cao về giá trị so với cấu hình của nó.

Redmi M100 Pro sở hữu cấu hình và thiết kế gần như không khác biệt so với Redmi Note 14 Pro ẢNH: XIAOMI

Cụ thể, Redmi M100 Pro chỉ được trang bị chip xử lý tầm trung Dimensity 7300-Ultra như trên Redmi Note 14 Pro mà Xiaomi ra mắt vào năm 2024. Đáng chú ý, trong cùng phân khúc giá tại Trung Quốc, mẫu điện thoại Lenovo Y70 được cho là chiếm ưu thế hơn nhờ cấu hình vượt trội, đặc biệt là chip Snapdragon 8 Gen 5 mạnh mẽ hơn.

Một điểm yếu khác của Redmi M100 Pro chính là dung lượng pin khi chỉ ở mức 5.500 mAh, trong khi nhiều điện thoại tầm trung hiện nay đã có dung lượng pin trên 8.000 mAh. Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 6,67 inch với tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa lên tới 3.000 nit.

Hệ thống camera của Redmi M100 Pro cũng không nổi bật so với các lựa chọn hiện đại. Cụ thể, máy có cảm biến chính 50 MP ở mặt sau, kết hợp camera siêu rộng 8 MP và camera macro 2 MP. Trong khi đó, mặt trước là camera selfie cung cấp độ phân giải 20 MP.

Ngoài ra, Redmi M100 Pro còn hỗ trợ sạc nhanh 45W với khả năng tương thích USB Power Delivery 3.0, đi kèm với thiết lập loa kép và đạt tiêu chuẩn chống bụi, nước IP68. Xiaomi đã công bố Redmi M100 Pro với cấu hình duy nhất, bao gồm RAM 12 GB cùng bộ nhớ trong 256 GB cùng bốn màu đen, trắng, xanh lam và tím.

Được biết, Redmi Note 14 Pro khi ra mắt có giá bán chỉ 6,32 triệu đồng cho cấu hình 12/256 GB, mức giá thấp hơn nhiều so với Redmi M100 Pro. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khả năng sản phẩm có được phát hành ra thị trường toàn cầu hay không.