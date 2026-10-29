Xiaomi ra mắt Redmi K100 với pin 10.000 mAh

Với việc thị trường smartphone ngày càng bão hòa, sự xuất hiện của các mẫu mới đòi hỏi các nhà sản xuất phải có những điểm nhấn đặc biệt để thu hút sự chú ý. Trước đây, cuộc đua giữa các hãng chủ yếu xoay quanh việc tích hợp nhiều megapixel vào camera, nhưng hiện tại, dung lượng pin đang trở thành yếu tố quan trọng, và Redmi K100 là một ví dụ.

Redmi K100 gây chú ý với pin khủng, màn hình 165 Hz ẢNH: XIAOMI

Được giới thiệu tại Trung Quốc, Redmi K100 nổi bật với viên pin silicon-carbon 10.000 mAh, biến máy trở thành một trong những điện thoại có dung lượng pin lớn trong phân khúc tầm trung. Redmi K100 trở thành một trong số ít smartphone hiện tại có pin 10.000 mAh trở lên, bên cạnh Redmi Note 17 Pro Max và dòng HONOR Win 2.

Trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc không ngừng nâng cao dung lượng pin, các thương hiệu smartphone lớn như Apple, Samsung và Google vẫn chỉ tập trung vào dung lượng khoảng 5.000 mAh.

Chẳng hạn, Galaxy S26 Ultra và dòng Galaxy Z Fold8 đều sử dụng pin 5.000 mAh, ngay cả khi Galaxy Z Fold8 Ultra là điện thoại đầu tiên của Samsung áp dụng công nghệ pin silicon-carbon. Tương tự, Pixel 11 Pro XL cũng chỉ có pin 5.115 mAh. Điều đó cho thấy Google và Samsung đang tụt lại phía sau trong cuộc đua dung lượng pin, đặc biệt là ở các mẫu điện thoại cao cấp.

Trên thị trường chỉ có một số ít smartphone đi kèm pin 10.000 mAh ẢNH: XIAOMI

Redmi K100 còn gì nổi bật ngoài dung lượng pin?

Redmi K100 không chỉ nổi bật với dung lượng pin lớn mà còn được trang bị chip Snapdragon 8 Elite, RAM lên đến 16 GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 có dung lượng tối đa 512 GB. Màn hình AMOLED 6,83 inch với độ phân giải 2.772 x 1.280 pixel, tần số quét 165 Hz và độ sáng tối đa 3.500 nit cũng là những điểm đáng chú ý trên sản phẩm. Ở mặt sau, máy có cụm camera kép với camera chính 50 MP và camera siêu rộng 8 MP. Redmi K100 đạt chuẩn IP69K về khả năng chống bụi và nước, đồng thời hỗ trợ Wi-Fi 7.

Hiện tại, Redmi K100 chỉ được bán tại Trung Quốc với giá khởi điểm 3.499 nhân dân tệ (khoảng 13,57 triệu đồng). Trong tương lai, sản phẩm có thể được phát hành toàn cầu dưới thương hiệu POCO F-series, tương tự như các mẫu Redmi K trước đây, chẳng hạn Redmi K90 và Redmi K80 được ra mắt toàn cầu dưới tên gọi POCO F8 Pro và POCO F7 Pro.