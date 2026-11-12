Xiaomi loại bỏ hàng loạt điện thoại khỏi danh sách cập nhật HyperOS 4

Người dùng dòng điện thoại Xiaomi 17 tại Trung Quốc đã bắt đầu nhận bản cập nhật HyperOS 4 với giao diện hiện đại, được nhiều người so sánh với Liquid Glass của Apple. Bản cập nhật này chính thức được triển khai từ ngày 15.10, tuy nhiên, nhiều mẫu điện thoại Xiaomi không nằm trong danh sách, bao gồm cả Xiaomi 12T và Redmi Note 12.

Chiến lược cập nhật đầy tham vọng của Xiaomi

Theo kế hoạch triển khai của Xiaomi, đợt cập nhật HyperOS 4 đầu tiên sẽ bao gồm các dòng Xiaomi 17, Redmi K100, K90 và Xiaomi Pad 8. Các mẫu điện thoại khác sẽ được cập nhật theo từng đợt cho đến tháng 1.2027. Tuy nhiên, các thiết bị như Xiaomi 12 và 12T không nằm trong lịch trình này, do đã hết thời gian hỗ trợ.

Dòng Xiaomi 12 không được nhận HyperOS 4 ẢNH: T.L

Xiaomi dự kiến sẽ cập nhật cho tổng cộng 57 điện thoại và 15 máy tính bảng. Sau đợt đầu tiên vào giữa tháng 10, các dòng Xiaomi 17 Max, 17T và 17T Pro, Redmi K90 Max và Redmi Turbo 5 cũng đã nhận bản cập nhật vào ngày 31.10.

Dòng Xiaomi 15, MIX Flip 2, Civi 5 Pro và Redmi K80 dự kiến sẽ được cập nhật vào ngày 15.11. Dòng Redmi Note 17 và Redmi Note 15 sẽ nhận bản cập nhật vào ngày 30.11, trong khi tháng 12 sẽ là đợt cập nhật lớn nhất với các dòng Xiaomi 14, 13, MIX Fold 3 và 4, cùng nhiều mẫu khác.

Phiên bản beta toàn cầu của HyperOS 4 đã được mở vào tháng 9 cho một số mẫu điện thoại, nhưng Xiaomi vẫn chưa công bố thời gian phát hành chính thức cho các thị trường khác, bao gồm Việt Nam. Đặc biệt, các mẫu điện thoại POCO không có mặt trong lịch trình cập nhật.

Xiaomi cũng đã công bố danh sách các thiết bị ngừng nhận trên trang trung tâm bảo mật của mình, với tổng cộng 19 thiết bị ngừng hỗ trợ vào năm 2026, theo ghi nhận từ GizmoChina. Theo đó, Xiaomi 12 và 12 Pro, Redmi Note 12 5G, Redmi 12C và Redmi A2, A2+ đã ngừng hỗ trợ vào tháng 3, trong khi POCO F5 và F5 Pro ngừng hỗ trợ vào tháng 5. Các mẫu Xiaomi 12T và 12T Pro đã ngừng hỗ trợ vào tháng 10, tiếp theo là Redmi 13C và Poco C65 sẽ diễn ra trong tháng 11. Khi một thiết bị nằm trong danh sách này, nó sẽ không còn nhận được các bản nâng cấp hệ điều hành và bản vá bảo mật.

HyperOS 4 có gì thú vị?

HyperOS 4 được giới thiệu với thiết kế mới mang tên Soft Light Glass, cho phép điều chỉnh độ trong suốt dựa trên màu sắc và nội dung phía sau. Bên cạnh đó, bản cập nhật này cũng cải thiện hiệu suất, giúp giải phóng thêm 27,2% bộ nhớ và mở ứng dụng nhanh hơn 17,5% sau thời gian sử dụng dài. Trợ lý giọng nói Super XiaoAI 2.0 cũng được nâng cấp với nhiều tính năng mới, mặc dù hiện tại vẫn chỉ hoạt động tại Trung Quốc.

Xiaomi hiện nỗ lực mở rộng khả năng hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị của mình, nhưng công ty vẫn chưa đạt đến mức độ hỗ trợ lâu dài như các đối thủ lớn như Samsung và Google.