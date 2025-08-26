Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Xin giúp người đàn ông bị bệnh nặng, không đủ tiền chữa trị

An Dy
An Dy
26/08/2025 09:18 GMT+7

Trong lồng ngực và bụng ông Huỳnh Ngọc Khởi (ngụ xã Phú Ninh, TP.Đà Nẵng) đang tồn tại những điểm phình động mạch chủ như những "quả bom hẹn giờ", có thể vỡ bất cứ lúc nào, đe dọa sinh mạng người đàn ông từng làm phụ hồ để nuôi gia đình.

"QUẢ BOM HẸN GIỜ"

Hơn một tháng trước, ông Huỳnh Ngọc Khởi (51 tuổi, ngụ xã Phú Ninh, TP.Đà Nẵng, trước đây thuộc Quảng Nam) xuất hiện những cơn đau dữ dội ở lưng và bụng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng với những điểm viêm và nhiễm trùng trong ổ bụng. Kết quả chụp CT sau đó còn cho thấy nhiều vị trí phình động mạch chủ ngực và bụng nguy cơ dọa vỡ rất cao, chỉ cần một điểm vỡ ra, ông có thể ngã xuống và ra đi mãi mãi.

Cứu giúp ông Huỳnh Ngọc Khởi khỏi bệnh hiểm nghèo để gia đình được sum vầy - Ảnh 1.

Ông Khởi đang được chăm sóc và điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng

ẢNH: THIỆN PHƯỚC

Các bác sĩ đã chạy đua với tử thần, đặt stent graft động mạch chủ ngực kịp thời, ngăn chặn nguy cơ vỡ để giữ tính mạng ông Khởi. Nhưng hiểm họa chưa dừng lại. Một "quả bom hẹn giờ" khác vẫn nằm trong ổ bụng, ở vị trí vô cùng phức tạp. Ông Khởi sẽ phải trải qua một cuộc đại phẫu, mổ hở dọc bụng kéo dài hàng chục giờ; từ mổ bắc cầu 2 động mạch thận, động mạch thân tạng và động mạch mạc treo tràng trên, sau đó đặt stent graft động mạch chủ bụng.

"Sau khi đã được bảo hiểm y tế thanh toán, chi phí cho 2 cuộc can thiệp và đại phẫu cũng không dưới 600 triệu đồng. Với hoàn cảnh gia đình bệnh nhân, đây là con số gần như không thể", bác sĩ Nguyễn Mậu Hoàng Giang (Khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc, Bệnh viện Đà Nẵng, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân) chia sẻ.

TÌM MỌI CÁCH ĐỂ CỨU CHỒNG

Hơn 1 tháng qua, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (50 tuổi), vợ ông Khởi, đã phải nghỉ việc không lương và túc trực chăm sóc chồng. Nỗi đau bệnh tật của chồng, áp lực kinh tế, viện phí, tiền học của 2 đứa con nhỏ dồn lên đôi vai của người phụ nữ giờ là trụ cột của gia đình.

"Chồng tôi làm phụ hồ, lam lũ nhiều năm rồi đổ bệnh, giờ chẳng làm được gì. Tôi làm công nhân giày da, lương tháng chỉ đủ nuôi hai con đang tuổi ăn tuổi học. Cả tháng nay tôi nghỉ việc không lương để chăm chồng, gia cảnh kiệt quệ. Bao nhiêu tiền vay mượn người thân cũng chỉ đủ đóng viện phí đợt đầu. Giờ sắp tới đại phẫu, tôi không biết xoay xở đâu ra. Chắc tôi phải cầm cố căn nhà nhỏ của mình…; miễn sao giữ được mạng sống cho chồng, để con còn có cha", bà Trúc nghẹn lời.

Người đàn ông từng là trụ cột, từng gánh vác cả gia đình, nay nằm bất động. Còn người phụ nữ cả đời nỗ lực gồng gánh giờ chỉ biết khóc lặng bên giường bệnh, khẩn khoản cầu xin phép màu.

Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, gia đình ông Khởi đang rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ để ông có thể bước vào cuộc đại phẫu sắp tới, tháo gỡ kịp thời "quả bom hẹn giờ" trong lồng ngực và bụng.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn, hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Huỳnh Ngọc Khởi; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông trong thời gian sớm nhất.

