Xin giúp cháu bé 7 tuổi bị bệnh nặng

Những ngày tháng vui đùa với bạn bè, những lần được bà nội dắt tay ra đồng xem lúa, thỏa thích hít thở không khí trong lành ở làng quê… là nỗi nhớ của cô bé Võ Mai Trâm Anh, 7 tuổi, ở xã Vĩnh Định, Quảng Trị (trước đây thuộc xã Hải Quế, H.Hải Lăng) về những ngày còn khỏe mạnh. Những điều ước tưởng chừng đơn giản của Trâm Anh đang bị "giam cầm" trong 4 góc tường bệnh viện suốt thời gian qua. Cô bé nhỏ nhắn mắc ung thư máu khi chỉ mới lên 3.

Năm 2019, sau thời gian dài đưa con gái đi chữa trị căn bệnh đau khớp dai dẳng nhưng không hiệu quả, anh Võ Văn Hải (33 tuổi, bố của Trâm Anh) ngã gục khi nhận kết quả con gái mắc ung thư máu. Những ngày tháng khó khăn của gia đình anh Hải cũng bắt đầu từ đó.

"Thời gian đầu, mỗi tháng vợ chồng tôi đưa cháu vào Bệnh viện T.Ư Huế tái khám 1 lần, nếu ổn hơn thì 3 tháng/lần. Đến tháng 5 vừa qua, khi đi tái khám thì bệnh tình tiến triển nặng, đã di căn qua các bộ phận khác. Giờ vợ tôi đã nghỉ việc để vào bệnh viện chăm sóc con", anh Hải chia sẻ.

Trâm Anh vừa học xong lớp 1 thì nhập viện và chưa biết lúc nào được quay trở lại trường ảnh: BÁ HOÀNG

Từ khi phát hiện mắc bệnh, chỉ có năm đầu tiên Trâm Anh vẫn còn ở nhà, các năm sau đó em thường xuyên phải vào viện tái khám. Đáng thương hơn, năm học vừa qua, Trâm Anh vào lớp 1, vật lộn với cơn bệnh để đến trường. Nhưng khi vừa hoàn thành kỳ thi học kỳ 2 thì bệnh tình tiến triển nặng khiến em phải nhập viện, bỏ lỡ dịp tổng kết cuối năm và chưa biết ngày được trở lại năm học mới.

"Trâm Anh học rất tốt, lúc nào cũng hỏi tôi "con sắp được về đi học chưa ba?". Tôi nghe mà nghẹn lòng, nước mắt tuôn trào. Sao đứa con gái nhỏ nhắn của tôi lại gặp phải căn bệnh quái ác này để mọi thứ trước mắt cháu, trước mắt gia đình tôi ngày càng tối sầm lại?", anh Hải buồn bã.

Mẹ của Trâm Anh nghỉ việc để dành thời gian chăm sóc con trong bệnh viện ảnh: BÁ HOÀNG

Vợ anh Hải, chị Mai Thị Thúy Hằng, làm việc cho một công ty may mặc trên địa bàn xã. Từ ngày Trâm Anh nhập viện điều trị, chị Hằng phải nghỉ việc để vào chăm sóc con. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào một mình anh Hải. Anh đang làm việc bán thời gian cho một nhà máy tại P.Phong Điền (TP.Huế), mỗi ngày đều di chuyển hơn 40 km làm việc rồi ghé vào Bệnh viện T.Ư Huế thăm con.

Đến nay, sau mỗi lần hóa trị, thuốc men, kinh phí điều trị cho Trâm Anh đã hơn 100 triệu đồng, anh Hải phải vay mượn, nhờ vả bà con, hàng xóm để có tiền chữa bệnh cho con gái. Những ước mơ giản dị của cô bé 7 tuổi đang hoàn toàn phụ thuộc vào người bố đang vất vả từng ngày giữ lấy mạng sống cho con, để con sớm được trở về nhà và theo đuổi những giấc mơ bình dị…