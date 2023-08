Xin lệnh khẩn cấp xây mới ta luy 'chờ sập' ở hồ Tuyền Lâm

Ngày 7.8, Ban quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết đã có tờ trình UBND tỉnh xem xét, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án duy tu, sửa chữa các vị trí sạt lở trên các tuyến đường trong KDL.

Bờ ta luy "chờ sập" ở KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm GIA BÌNH

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, bờ ta luy nằm trên đường Hoa Đỗ Quyên, cung đường chính nối từ cao tốc Liên Khương - Prenn vào KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm và TP.Đà Lạt đang xiêu vẹo từ nhiều tháng qua và trong tình trạng không biết sập lúc nào khiến người dân và du khách cảm thấy "ớn lạnh" khi lưu thông trên đường này.

Kể từ tháng 2.2023, khi đèo Prenn "cấm cửa" các phương tiện lưu thông để phục vụ thi công nâng cấp, mở rộng thì đường Hoa Đỗ Quyên cùng với đèo Mimosa trở thành hai đường chính vào ra TP.Đà Lạt theo hướng quốc lộ 20 nên có rất nhiều phương tiện lưu thông (trừ xe tải) hằng ngày.

Tuy nhiên, trên đường Hoa Đỗ Quyên, có đoạn ta luy dương nằm sát đường dài khoảng hơn 100m, trong đó khúc giữa có đoạn làm bằng rọ đá dài chừng 50m, cao hơn 3m và đang xiêu vẹo, có dấu hiệu dịch chuyển ra ngoài "chờ sập" khiến người lưu thông lo lắng cho tính mạng và tài sản mình.

Cũng theo Ban quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm, ngoài vị trí nói trên, tại đường Hoa Hồng trong KDL còn có cống thoát nước tại vị trí Km4+127.05 bị xói mòn, sụt lún, uy hiếp đến an toàn giao thông tại khu vực.

Vị trí cống có nguy cơ sạt lở ở KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm G.B

Do đó, để kịp thời xử lý và thực hiện công tác phòng, chống và hạn chế hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra do mưa bão liên tục và kéo dài trong thời gian tới nên Ban quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm trình UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án nói trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực có nguy cơ sạt lở. Tổng mức đầu tư (hai vị trí nói trên) dự kiến khoảng 4 tỉ đồng từ nguồn kinh phí phòng, chống lụt bão năm 2023.

Liên quan đề xuất này, ngày 7.8, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản giao Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Ban quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm, kiểm tra cụ thể tham mưu UBND tỉnh trước ngày 10.8.