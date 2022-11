Xin lỗi công khai người từng 'ép' Viện KSND truy tố mình

Liên quan vụ bị can "ép" Viện KSND truy tố mình, ngày 24.11, ông Trần Quốc Hội, Phó viện trưởng Viện KSND TP.Cà Mau (Cà Mau), đại diện cơ quan tố tụng tổ chức buổi xin lỗi công khai và cải chính đối với ông Huỳnh Thanh Lam (41 tuổi, ngụ P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau, Cà Mau) theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

Tại buổi công khai xin lỗi, ông Hội cho biết, ngày 8.12.2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Thanh Lam về tội hủy hoại tài sản (quy định tại khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự). Quyết định này cũng được Viện KSND TP.Cà Mau phê chuẩn.

Tuy nhiên, qua công tác điều tra, truy tố, các cơ quan tiến hành tố tụng nhận thấy hành vi của ông Lam không cấu thành tội phạm. Do đó, ngày 26.9.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau ra quyết định đình chỉ vụ án nhằm trả lại sự trong sạch cho ông Lam.

Cũng theo Viện KSND TP.Cà Mau, nguyên nhân dẫn đến khởi tố oan đối với ông Lam là do các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá chứng cứ chưa toàn diện.

“Các cơ quan tiến hành tố tụng TP.Cà Mau đã thấy được đầy đủ những sai phạm và hậu quả của sai phạm do người thi hành công vụ gây ra đối với ông Lam, làm tổn thất lớn về vật chất, danh dự, tinh thần của ông Lam và gia đình không gì bù đắp được”, ông Hội chia sẻ.

Sau buổi xin lỗi này, Viện KSND TP.Cà Mau sẽ tiến hành thương lượng về các khoản bồi thường đối với ông Lam. Viện KSND TP.Cà Mau nhận trách nhiệm và cam kết chấn chỉnh công tác điều tra truy tố đối với các vụ án hình sự trong thời gian tới.





Tại buổi xin lỗi, ông Lam cho biết, ông chưa thấy sự chân thành trong việc thực hiện trách nhiệm xin lỗi của cơ quan tố tụng. “Tôi thấy buổi xin lỗi hôm nay giống như cuộc họp nội bộ cơ quan. Ít ra, trong buổi xin lỗi cũng cần phải có băng rôn, background thể hiện rõ nội dung xin lỗi ai, ở đâu…?”, ông Lam nói.

Theo ông Lam, trong 3 năm qua, ông đã gặp nhiều khó khăn; danh dự, uy tín tại nơi ông công tác bị ảnh hưởng; hàng xóm, người thân, bạn bè dị nghị; con cái đi học bị bạn bè cười chê gây ảnh hưởng tâm lý trẻ nhỏ…

“Tôi đề nghị các cơ quan tố tụng nghiêm túc kiểm điểm, xử lý triệt để, nghiêm khắc đối với những người trực tiếp tham gia vụ việc này. Về mặt Đảng, tôi đề nghị chi bộ Viện KSND TP.Cà Mau nghiêm túc kiểm điểm đối với Ban Chấp hành chi ủy Viện KSND trong việc thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến gây oan sai”, ông Lam đề nghị.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 3.10.2022, Công an TP.Cà Mau trao các quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can và quyết định bỏ biện pháp ngăn chặn bị can cho ông Huỳnh Thanh Lam.

Ông Lam là bị can trong vụ án hủy hoại tài sản mà Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau khởi tố ngày 8.12.2019. Ông từng gửi đơn đến Viện KSND 2 cấp với mong muốn vụ việc mau kết thúc, "nếu đủ chứng cứ truy tố thì cơ quan tố tụng nhanh truy tố, đưa ra xét xử đúng luật".

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2019, ông Lam mua thửa đất cặp ranh với ông Tô Thiên Phong tại khóm 5, P.1, TP.Cà Mau. Khi ông Lam dọn cây, đắp đất lên thửa đất mới mua, ông Phong lắp đặt camera hướng mắt camera về phần đất của ông Lam.

Sau nhiều lần yêu cầu ông Phong quay mắt camera sang hướng khác không thành, ngày 15.8.2019, ông Lam dùng cây bình bát đổi hướng 2 camera. Phát hiện vụ việc, ông Phong tố giác đến cơ quan công an.

Ngày 8.12.2019, Công an TP.Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố ông Lam về hành vi hủy hoại tài sản. Sau đó, vụ án bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần do còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng, không đủ cơ sở kết tội đối với ông Lam.

Đến ngày 6.1.2022, TAND TP.Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm. Trong phần tranh luận, đại diện Viện KSND TP.Cà Mau yêu cầu được rút toàn bộ hồ sơ vụ án để bổ sung, làm rõ thêm một số tình tiết. HĐXX đã chấp nhận đề nghị này và trả hồ sơ để điều tra bổ sung và vụ việc kéo dài đến nay.

Ngày 24.7.2022, Công an TP.Cà Mau có kết luận điều tra bổ sung cho rằng, căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị can Huỳnh Thanh Lam đủ yếu tố cấu thành tội hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, Viện KSND TP.Cà Mau trả hồ sơ cho Công an TP.Cà Mau đề nghị điều tra lại. Sau đó, Hội đồng thẩm định giá có kết luận giám định tài sản là 500.000 đồng/cái camera và Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can.