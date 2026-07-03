Xin việc ở… tuổi hưu

Không chỉ vì thu nhập

Ở cái tuổi gần 60, thậm chí hơn 70, tóc đã bạc, tay chân cũng không còn nhanh nhẹn nhưng nhiều người cao tuổi vẫn đi tìm việc làm. Với họ, công việc không đơn thuần là nguồn thu nhập mà còn là cách để duy trì sức khỏe tinh thần, khẳng định giá trị bản thân và tiếp tục đóng góp cho gia đình, xã hội.

Với nhiều người lớn tuổi, có việc làm là sự khẳng định giá trị của bản thân ẢNH: THU HẰNG

Bà Nguyễn Thị Đào (63 tuổi, P.Yên Nghĩa, Hà Nội) chia sẻ: "Hiện nguồn thu nhập của tôi chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với khoảng 6 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này chỉ đủ trang trải cuộc sống cơ bản nên tôi mong muốn có thêm việc làm để cải thiện kinh tế. Những công việc thủ công hoặc làm theo giờ sẽ phù hợp hơn với điều kiện sức khỏe hiện nay".

Ở tuổi này, bà Đào cho biết không đặt nặng mục tiêu kiếm được mức thu nhập cao mà chỉ mong có thêm nguồn thu ổn định, đồng thời vẫn đảm bảo thời gian nghỉ ngơi.

Sau hơn 30 năm làm công việc kế toán, bà Ngọc Hạnh (54 tuổi, P.Nghĩa Đô, Hà Nội) xin nghỉ hưu sớm vào cuối năm 2025 với mức lương hưu 5,5 triệu đồng/tháng. Công việc hằng ngày của bà là tập thể dục, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng đi cà phê gặp bạn bè.

"Cuộc sống khá đơn điệu, con cái đã trưởng thành, có gia đình riêng, chồng vẫn đi làm nên phần lớn thời gian trong ngày tôi chỉ quanh quẩn với việc nhà. Tôi không muốn ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy nên quyết định đi tìm việc bán thời gian để vừa có thời gian chăm lo gia đình, vừa thấy bản thân có ích hơn", bà Hạnh nói.

Thực tế cho thấy, nhu cầu làm việc của người cao tuổi ngày càng lớn, không chỉ vì áp lực kinh tế mà còn xuất phát từ mong muốn được tiếp tục cống hiến và duy trì cuộc sống năng động. Ông Nguyễn Đại Vũ (65 tuổi, P.Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong những người đã tìm được công việc phù hợp sau khi nghỉ hưu.

Trước đây, ông từng nhiều lần thử tìm việc nhưng không thành vì phần lớn doanh nghiệp ưu tiên lao động trẻ hoặc công việc đòi hỏi cường độ cao.

"Tôi chỉ mong có một công việc phù hợp với sức khỏe, không cần thu nhập quá cao. Quan trọng là mình vẫn còn được lao động, có thêm đồng ra đồng vào và không cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho con cháu", ông Vũ chia sẻ.

Thông qua phiên giao dịch việc làm dành cho người cao tuổi, ông Vũ được một doanh nghiệp tuyển vào làm nhân viên bảo vệ. Theo ông, công việc hiện tại khá phù hợp với thể lực, môi trường làm việc ổn định, thu nhập đủ để trang trải thêm chi phí sinh hoạt.

"Đi làm mỗi ngày giúp tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Mình được gặp gỡ mọi người, có thêm niềm vui và cảm giác vẫn còn có ích cho gia đình cũng như xã hội", ông tâm sự.

Theo ông Nguyễn Thế Toàn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Hà Nội, thực tế hiện nay có rất nhiều người cao tuổi vẫn còn đủ sức khỏe, có trình độ chuyên môn, tay nghề và kinh nghiệm quản lý nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận những công việc phù hợp.

Bản thân ông Toàn cũng từng thử tìm kiếm một số công việc sau khi lớn tuổi nhưng nhận thấy không phải việc nào cũng phù hợp với thể trạng ở tuổi 71.

"Tôi có thể sử dụng máy tính thành thạo và mong muốn làm những công việc nhẹ nhàng, nhưng nhiều khi lại nghĩ không biết thị trường có những công việc như vậy hay không. Đây chính là khoảng trống mà các phiên giao dịch việc làm chuyên đề cần lấp đầy", ông Toàn góp ý.

Doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, số lượng người lao động trên 55 tuổi đến tìm việc và tư vấn có xu hướng tăng cao. Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho hay nhu cầu làm việc của người cao tuổi là có thật.

Khảo sát của trung tâm với hơn 7.300 người lao động cao tuổi cho thấy có tới 31,3% (tương đương 2.312 người) mong muốn tiếp tục làm việc.

Việc đưa vào vận hành Cổng thông tin việc làm thành phố kết hợp với Sàn giao dịch việc làm quốc gia cuối năm 2025 đã giúp mở rộng cơ hội tìm việc cho người lao động, trong đó có người cao tuổi.

Đáng chú ý, hệ thống được thiết kế riêng một chuyên mục dành cho người cao tuổi với giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Người dùng chỉ cần thực hiện một số thao tác cơ bản là có thể tìm kiếm việc làm và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp.

Trước nhu cầu đó, mới đây, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Hội Người cao tuổi Hà Nội tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm dành cho người cao tuổi. Nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực dịch vụ, an ninh, nhà hàng và sản xuất đều có mặt và có nhu cầu tuyển dụng lực lượng lao động này với danh mục công việc khá đa dạng như: nhân viên bảo vệ, an ninh, tư vấn, chăm sóc khách hàng, nhân viên bếp, sản xuất đồ thủ công, giúp việc theo giờ...

Đây đều là những công việc có tính linh hoạt, phù hợp với sức khỏe cũng như quỹ thời gian của người cao tuổi.

Về thu nhập, mức lương phổ biến dao động từ dưới 7 triệu đồng đến khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, phù hợp với các công việc bán thời gian hoặc công việc không đòi hỏi cường độ lao động cao.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết già hóa dân số không chỉ đặt ra thách thức mà còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả nguồn lực từ người cao tuổi.

"Với vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp và bản lĩnh được tích lũy qua nhiều năm lao động, người cao tuổi là "nguồn nhân lực vàng", hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia sản xuất, kinh doanh, truyền nghề, tư vấn hoặc đào tạo khi được bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và nguyện vọng", ông Nam cho hay.

Đây cũng là nền tảng để Hà Nội từng bước phát triển mô hình "kinh tế bạc", tận dụng hiệu quả nguồn lực từ người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số.

Còn theo ông Vũ Quang Thành, những phiên giao dịch việc làm chuyên đề không chỉ giúp kết nối người lao động với doanh nghiệp mà còn cung cấp thông tin về thị trường lao động, tư vấn định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp với sức khỏe cũng như năng lực.

"Khi có thêm nhiều chính sách hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng và các nền tảng kết nối việc làm ngày càng thuận tiện, người cao tuổi sẽ có thêm cơ hội phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình, đồng thời góp phần giải quyết bài toán nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới", ông Vũ Quang Thành nói.