Lao động phổ thông rộng cửa sang Hàn Quốc làm việc trong ngành công nghiệp gốc

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, trước tình trạng thiếu hụt nhân lực trong các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực công nghiệp gốc như nghề hàn và khuôn mẫu, từ năm 2018, Bộ Việc làm và lao động Hàn Quốc đã đề nghị Việt Nam phối hợp tuyển chọn lao động để cung ứng cho các doanh nghiệp nước này theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS).

Lao động Việt Nam chuẩn bị xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc ẢNH: SƠN NGUYỄN

Trung tâm Lao động ngoài nước được giao phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) triển khai dự án tuyển chọn lao động.

Khác với chương trình EPS ngành sản xuất chế tạo vốn có mức độ cạnh tranh cao, dự án tuyển chọn lao động ngành công nghiệp gốc không yêu cầu người lao động phải có tay nghề trước khi đăng ký.

Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, người lao động sẽ được đào tạo miễn phí kỹ năng nghề cơ bản về hàn hoặc khuôn mẫu, đồng thời học tiếng Hàn để tham gia kỳ thi năng lực tiếng Hàn và sát hạch tay nghề.

Đáng chú ý, người lao động tham gia dự án được tạo điều kiện thi năng lực tiếng Hàn 2 lần trong cùng một đợt đăng ký. Chỉ cần đạt từ 90/200 điểm trở lên là đủ điều kiện tham gia vòng sát hạch tay nghề và phỏng vấn bằng tiếng Hàn. Nếu tổng điểm sát hạch và phỏng vấn đạt từ 120/200 điểm, người lao động sẽ đủ điều kiện lập hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, đối với kỳ thi EPS ngành sản xuất chế tạo, điểm chuẩn các năm gần đây thường ở mức từ 150 - 180 điểm.

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, nhờ được đào tạo kỹ năng nghề cơ bản và được phía Hàn Quốc ưu tiên giới thiệu cho doanh nghiệp tuyển dụng, 100% người lao động đạt yêu cầu tuyển chọn và hoàn tất hồ sơ đăng ký đều được ký hợp đồng lao động và xuất cảnh.

Năm 2026, dự án tiếp tục được triển khai, hiện Trung tâm Lao động ngoài nước và HRD Korea đã hoàn thành sơ tuyển 518 lao động, gồm 407 người theo nghề hàn và 111 người theo nghề khuôn mẫu. Những lao động này sẽ tham gia khóa đào tạo nghề và tiếng Hàn từ ngày 6.7 - 12.9.2026.

Ngoài cơ hội làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại với mức thu nhập ổn định, người lao động sau thời gian làm việc còn có lợi thế nâng cao tay nghề, đủ điều kiện chuyển đổi sang visa E-7 dành cho lao động kỹ năng cao để làm việc lâu dài tại Hàn Quốc hoặc có nhiều cơ hội được các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam tuyển dụng sau khi về nước.

Sau 6 đợt tuyển chọn từ năm 2018 đến nay, đã có 764 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo dự án này.

Riêng đợt tuyển chọn năm 2025 có 669 lao động đạt yêu cầu và làm hồ sơ đăng ký dự tuyển, trong đó có 2 lao động nữ. Đến nay, 449 lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và ký hợp đồng, đạt tỷ lệ khoảng 67%; 176 lao động đã xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc, trong đó 2 lao động nữ lên đường vào ngày 20.4.2026. Số lao động còn lại sẽ tiếp tục được giới thiệu đến các doanh nghiệp Hàn Quốc trong những đợt tuyển dụng tiếp theo.