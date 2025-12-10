Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giả văn bản, con dấu Bộ Nội vụ để 'bẫy' lao động sang Hàn Quốc

Thu Hằng
Thu Hằng
10/12/2025 17:27 GMT+7

Lợi dụng nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc tăng cao, đối tượng lừa đảo đã tung ra thông báo 'xuất cảnh' kèm dấu và chữ ký giả của lãnh đạo Bộ Nội vụ, yêu cầu người lao động nộp phí để thu tiền bất hợp pháp.

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa cảnh báo về vụ phát tán văn bản giả mạo, lừa đảo thu tiền bất hợp pháp của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Giả văn bản, con dấu Bộ Nội vụ để 'bẫy' lao động sang Hàn Quốc- Ảnh 1.
Giả văn bản, con dấu Bộ Nội vụ để 'bẫy' lao động sang Hàn Quốc- Ảnh 2.
Giả văn bản, con dấu Bộ Nội vụ để 'bẫy' lao động sang Hàn Quốc- Ảnh 3.

Văn bản giả mạo con dấu của Bộ Nội vụ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo cảnh báo, gần đây xuất hiện một số đối tượng mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước, làm giả con dấu Bộ Nội vụ, giả chữ ký của lãnh đạo bộ thông báo cho người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc và yêu cầu họ nộp tiền, nhằm lừa đảo.

Cụ thể, văn bản giả chữ ký của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương gửi Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế ICO thông báo danh sách người lao động xuất cảnh vào ngày 3.1.2026 và yêu cầu người lao động nộp tiền vé máy bay 690 USD, tiền trang phục 450.000 đồng; 59 USD phí soi chiếu an ninh tại sân bay; phí dịch vụ hành khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất…

Trung tâm Lao động ngoài nước khẳng định văn bản này là giả, danh sách người lao động cũng không có trong cơ sở dữ liệu của trung tâm. Người lao động cần đề phòng hành vi kể trên của các đối tượng lừa đảo. Trường hợp người lao động đã bị thu tiền bất hợp pháp cần trình báo với cơ quan công an, đồng thời, thông báo cho Trung tâm Lao động ngoài nước để làm rõ. 

Trung tâm này cũng cho biết, trong tháng 12, phía Hàn Quốc tổ chức 2 đợt tuyển chọn với tổng số hơn 9.000 lao động nước ngoài, trong các ngành sản xuất chế tạo, đóng tàu, nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng, dịch vụ…  

Thời gian tuyển chọn (cấp phép lao động) đối với ngành sản xuất chế tạo, đóng tàu từ 15 - 17.12; ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng, các ngành còn lại từ 18 - 22.12.

Trung tâm Lao động ngoài nước lưu ý, việc giới thiệu hồ sơ và tuyển chọn lao động được thực hiện ngẫu nhiên, hoàn toàn tự động trên hệ thống quản lý của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Hàn Quốc).

Vì vậy, không một cá nhân hoặc tổ chức nào khác có thể can thiệp vào quy trình này. Mọi hành vi môi giới lợi dụng Chương trình EPS để chiếm đoạt tiền, tài sản của người lao động là vi phạm pháp luật.

Bắt nhóm lừa 3 tỉ đồng của 200 người xuất khẩu lao động Hàn Quốc

Bắt nhóm lừa 3 tỉ đồng của 200 người xuất khẩu lao động Hàn Quốc

Gần 200 người đăng ký, nộp tiền xuất khẩu lao động Hàn Quốc , được đưa vào Đà Nẵng nhưng khi chuẩn bị lên tàu biển vượt biên thì mới vỡ lẽ bị lừa đảo.

lừa đảo giả con dấu Bộ Nội vụ Hàn Quốc lừa đảo xuất khẩu lao động Hàn Quốc người lao động
